Spadafora: “I bonus arriveranno per tutti a breve. Bisognerà ancora attendere per gli sport amatoriali”

Il ministro Vincenzo Spadafora in una diretta instagram ha parlato delle novità riguardanti le misure economiche per lo Sport: “Bonus di 600 euro? Abbiamo chiuso l’incontro col presidente Coccioli, ci ha confermato che tutto sta procedendo come previsto. I bonus sono ormai arrivati, anche se non tutti lo hanno già avuto: mancano dei bonifici che arriveranno tra domani e dopodomani. Siamo vicini alla conclusione di tutto questo percorso che vedrà l’indennità di marzo, aprile e maggio date a chiunque ne abbia fatto richiesta. Arbitri? Vorrei tranquillizzarli, si è sbloccata anche la loro situazione, riceveranno tutti l’indennità. Da oggi è partita la possibilità di iscriversi alla piattaforma Sport e Salute per chi non ha presentato la domanda precedentemente: è possibile farlo entro il 15 giugno”.

“L’altro tema lasciato in sospeso era il contributo a fondo perduto per le ASD e le SSD. Non era facile trovare i giusti criteri., ma abbiamo trovato una prima chiave : Partiremo dalle 15mila ASD e ASSD che gestiscono impianti sportivi da lunedì. Potranno fare domanda subito”.

Spadafora si è infine espresso riguardo la possibilità di riprendere gli sport amatoriali, come le partite di calcetto: “Sono arrivati molti messaggi sul calcetto, ma stiamo sempre lottando per non tornare in emergenza sanitaria. Stiamo vedendo però che i dati fortunatamente continuano ad essere positivi. Il nuovo DPCM del 15 giugno porterà sicuramente informazioni sulla questione degli sport amatoriali, degli sport di squadra, delle partite di calcetto e non solo. Per sapere come e quando bisognerà però attendere ancora qualche giorno”.



