Leiva: “Prima pensiamo alla Champions, poi al titolo. Futuro? Ho ancora molto da dare alla Lazio”

E’ sicuramente una pedina fondamentale per lo scacchiere di Inzaghi: Lucas Leiva ha portato alla Lazio esperienza e qualità, un contributo costante, sempre al di sopra della media. In questo periodo ha lavorato per tornare presto in campo dopo l’intervento al menisco ed in questi giorni il tecnico lo sta dosando. Il brasiliano, intervenuto ai microfoni di Redetv, ha commentato la ripresa, parlando anche degli obiettivi prefissati: “Non sono preoccupato, seguiamo dei protocolli che ci garantiscono la sicurezza che serve per tornare a giocare. Importante riprendere per lanciare un messaggio di speranza; sarà un campionato diverso, ma la speranza è che non ci siano problemi con il proseguo. Obiettivo? Il primo resta sempre la conquista di un posto in Champions. Poi, visto che la matematica ce lo permette, penseremo anche al titolo. Avremo subito uno scontro diretto con l’Atalanta che fa bene da anni. Anche noi siamo forti ed abbiamo dimostrato di poter battere chiunque. L’operazione? Ho riflettuto molto sul da farsi, volevo aspettare, ma poi ho guardato il lato positivo: non avrei perso partite. Nell’ospedale in cui mi sono sottoposto all’intervento non c’erano casi di coronavirus, quindi ero tranquillo. Adesso il ginocchio va meglio, anche se ci sono cose su cui devo ancora recuperare completamente. Fututo? Non penso alla fine della mia carriera; certo, non escludo un ritorno in Brasile e la mia prima scelta sarebbe il Gremio ma pensando al presente ho ancora molto da dare alla Lazio“.



