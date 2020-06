Vavro: “Scudetto? Sarebbe fantastico, felici di giocarcelo in campo. Ho segnato sul telefono la gara con la Juve”

Dopo l’allenamento differenziato per via dell’infortunio, ieri è tornato in gruppo: Denis Vavro lavora per esserci alla ripresa ed ai microfoni di Sport.sk, ha analizzato il momento che sta vivendo: “Alla mia prima stagione in Italia sarebbe fantastico vincere lo scudetto. Tre mesi senza calcio sono stati davvero tanti, noi non vediamo l’ora di scendere in campo. Dopo essere stati chiusi in casa per due mesi, siamo felici di ripartire. Non saprei se chi gioca la Coppa Italia avrà un vantaggio, ci spettano tante gare, dovremo essere bravi a gestirci. Dopo 3 o 4 gare si capirà se e quanto una squadra è pronta. Noi abbiamo una rosa ampia, possiamo farcela. La cosa importante è che i miei compagni stiano bene ed io sono pronto ad aiutarli, certo che troverò il mio spazio. Ora mi sento meglio, a breve sarò al top e pronto a ricominciare. La Capitale? Si sta tornando alla normalità, ma tutti sono ancora attenti, me compreso che con l’avvicinarsi della ripresa non voglio rischiare. Per quanto riguarda i tifosi allo stadio, penso possano tornare: gli stadi sono enormi, hanno grandi capacità e tutte le misure di sicurezza potranno essere prese. Gruppo? L’atmosfera è fantastica, così come la stagione disputata. Ora siamo concentrati per farci trovare pronti. Il 20 luglio? C’è la sfida con la Juve, ho segnato la gara sul telefono. Sarà una grande partita, non vedo l’ora di giocarla. Ora penso a stare bene ed in forma. Sono felice di giocarmi lo scudetto in campo e non a tavolino: penso che finiremo il campionato e faremo il possibile per arrivare in testa“.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: