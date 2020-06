ESCLUSIVA LATIUM | Massimo Colantoni: “La Lazio al primo posto nella mia vita. Dovessimo vincere lo Scudetto, mi tingerei i capelli bianchi e azzurri”

E’ intervenuto in esclusiva durante la trasmissione Latium, Massimo Colantoni, concorrente di Temptation Island e noto tifoso biancoceleste:

“Sono diventato famoso anche grazie ad una delle mie frasi, quando dissi di aver messo la Lazio al primo posto nella vita, prima anche dell’amore. Ad oggi mi manca vedere la mia Lazio in campo, e anche se non possiamo fisicamente essergli sostegno allo stadio durante la ripresa, non vedo l’ora che torni in campo. L’importante è giocare e vincere. Questa pausa non ci voleva, stiamo partendo con regole nuove che potrebbero penalizzarci a livello di rosa…Pensiamo ad esempio alle cinque sostituzioni, non potendo vantare purtroppo una rosa come quella di Juventus o Inter. Sono molto scaramantico, meglio non parlare di Scudetto. Prima dello stop volavamo sulle ali dell’entusiasmo, la squadra a mille girava da sola riuscendo a portare a casa anche partite difficili. Mi auguro che i ritmi cui siamo stati abituati vengano mantenuti. Cagliari-Lazio è stata secondo me la gara più importante dell’anno, una consacrazione all’ottima prestazione fatta con l’Atalanta nonché inizio della nostra grandiosa scalata. E’ stata una delle partite più sofferte, al gol di Caicedo, totalmente inaspettato, ho fatto veramente il panico. Non avrei scommesso nemmeno un euro sulla vittoria. Per quanto riguarda il momento più bello vissuto allo stadio in generale, non voglio dire la vittoria del derby in Coppa Italia, ma quella del 3-2 col gol di Beherami, o quella del 2-1 siglato da Klose. Quest’anno invece ogni volta era un’emozione continua, almeno dall’Atalanta in poi. In Coppa Italia siamo stati sfortunati. La sconfitta col Napoli è stata veramente sfortunata, a partire dallo scivolone di Immobile dal dischetto… Credo non gli accadesse dai tempi della Scuola Calcio. Luis Alberto è un giocatore allucinante e Correa anche è fortissimo, ha delle doti forse sovrannaturali. Milinkovic spostato rispetto all’anno scorso che giocava in maniera più offensiva, ha dato un grande contributo al reparto difensivo. Abbiamo subito la metà dei gol rispetto la passata stagione. Come vivo il Derby? Io il Derby ce l ho in casa, anche se è abbastanza “facilitato” perché la mia fidanzata è soltanto simpatizzante della Roma. Il giocatore che mi ha fatto diventare ancora più laziale? Marcelo Salas, “El Matador”. Mi ha fatto innamorare ancor di più della Lazio. Non è stato il più forte, ma quello che mi è rimasto maggiormente in testa e nel cuore. Col capitano della Primavera Nicolò Armini ho un ottimo rapporto d’amicizia.

In caso accadesse quella cosa che ho paura a pronunciare, qualora riuscissimo a gioire e esultare, una promessa ce l’ho, anzi due: mi tingo i capelli metà bianchi ,metà azzurri.

Soprattutto da ragazzino ho partecipato a coreografie con la Curva Nord. Sono rimasto molto colpito dalla coreografia dello scorso anno, parlo dell’aquila stilizzata che si è poi distesa lungo la Tevere; quella che invece mi è rimasta sul cuore quella di Gabbo, molto significativa.”

