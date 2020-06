Il Tempo | Leiva part-time per la Lazio

Non c’è allarme ma anche ieri Lucas Leiva, l’ago della bilancia del centrocampo biancoceleste, è rimasto a riposo. La parola magica per il brasiliano è <<gestione>>, dopo l’operazione di pulizia del ginocchio in pieno lockdown. Il recupero è completato ma Inzaghi dovrà centellinare l’impiego del 33enne mediano-regista della sua Lazio. Peraltro la squadra è attesa da un vero e proprio tour-de force, dodici partite (nuova ondata di contagi permettendo) in soli 42 giorni se il calendario dovesse essere confermato. Impossibile pensare alle tre gare in una settimana, Leiva sarà pronto per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta del 24 giugno ma poi bisognerà vedere come reagirà la gamba all’impiego agonistico (Cataldi è affaticato, non si è potuto allenare ieri mattina, ma resta l’alternativa più qualificata dopo il sorpasso su Parolo). Inzaghi lo sfrutterà più possibile senza però mai metterne in pericolo la tenuta per questo periodo in cui la sua squadra si gioca tutto: la sua presenza è troppo importante per i compagni, meglio evitare qualsiasi rischio. Leiva ha spiegato le sue condizioni in un’intervista esclusiva concessa alla televisione brasiliana RedeTV!: <<E’ stata una decisione difficile – ha spiegato il numero sei biancoceleste – ma ho preso tutte le precauzioni possibili, in realtà ho anche aspettato un po’, tre o quattro settimane, per vedere se i dolori al ginocchio potessero passare da soli. Non è andata così e ho deciso di operarmi considerando anche che avrei avuto il tempo per recuperare: per fortuna è andato tutto bene>>. Il virus nel frattempo sta creando non pochi problemi anche in Brasile, lui non ha paura del ritorno in campo, anche perché il contrasto, il duello fisico con l’avversario fa parte da sempre del dna del suo gioco: <<I protocolli che stiamo seguendo ci garantiscono sicurezza per riprendere a giocare>>. Ha anche parlato dello splendido campionato della Lazio che è a un solo punto dalla capolista Juventus. <<Il nostro obiettivo primario resta la qualificazione in Champions League – ha chiarito il centrocampista biancoceleste – ma avendo la possibilità matematica, vogliamo andare a caccia del titolo. Anche perché dobbiamo affrontare la Juventus nello scontro diretto>>. La voce dell’esperienza, prima bisogna portare a casa i milioni della Champions che sogna di rigiocare in maglia biancoceleste dopo tante presenze con il Liverpool, poi la caccia alla Juve senza però la pressione di dover centrare a tutti i costi un obiettivo che in estate sembrava solo un’utopia. Il Tempo/Luigi Salomone



