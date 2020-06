ESCLUSIVA LAZIOPRESS | La Lazio punta Adam Hlozek, gioiello ceco dello Sparta Praga | VIDEO

Il calciomercato deve ancora iniziare, ma Igli Tare si sta già muovendo per preparare la rosa per la prossima stagione. Arriverà un innesto nel reparto avanzato, già da tempo il Ds è alla ricerca e un profilo che piace è quello di Adam Hlozek. Talentino classe 2002 dello Sparta Praga con cui è legato fino al 2022 e grande speranza del calcio ceco, è annotato sui taccuini di mezza Europa tra cui quello dei biancocelesti. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Laziopress.it, Tare lo sta visionando attentamente e sarebbe pronto a intavolare una trattativa col club ceco.

La richiesta è di 15 milioni di euro, cifra elevata per un ragazzo che compirà diciotto anni a luglio ma i numeri sono già dalla sua parte: 30 apparizioni stagionali condite da sei reti e nove assist. Alto 1,86 per 80 kg, giocatore di piede destro capace di muoversi su entrambe le fasce di un attacco a tre ma ha anche le qualità per imporsi come seconda punta. Caratteristiche che fanno immediatamente venire in mente Correa, le similitudini sono davvero tante. In biancoceleste potrebbe completare il suo percorso di crescita alle spalle di giocatori navigati che possono aiutarlo ma soprattutto con un mister come Simone Inzaghi che ha saputo valorizzare al massimo i giocatori con cui ha lavorato. A garantire per Hlozek una vecchia conoscenza biancoceleste e suo compagno attuale di reparto come Libor Kozak ma, soprattutto, uno dei giocatori cechi per eccellenza che oggi è direttore sportivo dello Sparta Praga come Tomáš Rosický.

GUARDA IL VIDEO CON LE MIGLIORI AZIONI DI ADAM HLOZEK

RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: