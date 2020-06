L’ex arbitro De Santis senza peli sulla lingua: “Giacomelli e la Lazio? Meglio che non aggiungo altro. Io tifoso della Juve? No, ero di un’altra squadra” AUDIO

“Il gol annullato a Cannavaro? Errore mio, lo commisi a vantaggio della Juve, lì per lì non mi resi conto, poi rivedendo dopo capii quello che era successo….” a parlare é Massimo De Santis l’arbitro che nel 2000 annullò la rete a Cannavaro nei minuti finali in un Juve-Parma. L’ex direttore di gara é intervenuto a Radio Incontro Olympia nel corso della trasmissione Estrema Lazio. “Arbitri scarsi? Quelli di adesso sono scarsi che fanno 200 partite in Serie A, prima non era così, se facevi male, andavi in B e restavi lì fino a quando non risultava che eri migliorato. Oggi l’arbitro é diventato impiegato dello Stato, che viene mandato via solo se ruba o arriva alla pensione”. Ci va leggero De Santis, ma non si ferma e parla senza peli sulla lingua. “Oggi non ci sono arbitri avvicendati per motivi tecnici, sono davvero pochi o nessuno. Prima non era affatto così, non andava in questo modo”.

Ci sono alcuni direttori di gara che non hanno una grande storia positiva con la Lazio. “Giacomelli? Guardate non mi fate dire tanto, però con Orsato ad esempio c’è un abisso e non mi riferisco all’arbitro, Orsato potrebbe arbitrare fino a 50 anni”. Si passa alla generazione attuale: ”Ora quelli bravi della B c’hanno un tappo sopra e difficilmente riescono ad emergere. Oggi sono diventati troppi e il var toglie visibilità. Aiuta tanto ma toglie tanta visibilità e l’arbitro ne ha bisogno”.

Non si nasconde sui suoi errori: “Ma io di errori ne ho fatti tanti, ma li ho fatti da solo, anche se alcuni che ho fatto facevo fatica a capire anche dopo, ma sempre senza aiuti. C’è da dire una cosa che quando io ho arbitrato c’erano grandi campioni e tutto da un certo punto di vista era semplice. Un arbitro si diverte? Si certo che ti diverti, perchè in quel periodo c’erano giocatori tipo Veron, Nedved e Almeyda che mi facevano impazzire. Io tifoso della Juve? In realtà ero un tifoso dell’Inter. Il dubbio che non fosse calcio d’angolo in Juve-Parma ce l’avevo… e poi parliamoci chiaro io arbitro di Roma non dovevo essere messo in quella gara, come qualcuno di Torino non doveva fare la Lazio.

Ma se tutti si arrabbiano non è che una cacata l’hai fatta? Come disse Mazzone una volta e aveva ragione . Poi pressioni per calciopoli che per Cutolo, mi raccontò un magistrato, oggi ci sarebbe da domandare tante cose. Fui chiamato a Perugia per sapere se Palamara dava informazioni sul processo Gea che era una costola del processo calciopoli. Ad alcuni vostri colleghi chiesi di fare un confronto con Narducci ma lui si é sempre tirato indietro. Io condannato per due gare Fiorentina-Bologna e Lecce-Parma e la Juve non c’entra niente.

Anche Lotito fu in quella storia ma nelle intercettazioni non c’era niente di che, non é che oggi se qualche presidente venisse intercettato cambierebbe qualcosa. E c’erano tutte le squadre coinvolte. Sudditanza no, sul giocatore importante che viene a protestare influisce il carattere dell’arbitro. Il Milan ad esempio non mi voleva e io l’ho presa come un complimento. Io vendicativo per simulazione? Vendicativo no, ma dopo avevi un approccio diverso. Con Del Piero gli diedi un rigore che e non c’era col Chievo e gli dissi me lo potevi dire che non era rigore. Inzaghi era bravo ad ottenere i rigori, dentro l’area pochi come lui, in una gara Piacenza-Bologna gli diedi quattro rigori.



