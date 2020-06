Lucchini: “La Lazio è una formazione importante con un obiettivo preciso”

Ci si avvicina a grandi falcate al ritorno in campo con la Lazio che tra meno di due settimane sfideranno l’Atalanta con l’obiettivo di continuare a sognare. Dei biancocelesti e della ripresa ha parlato, ai microfoni della S.S. Lazio Agenzia Ufficiale, l’ex orobico Stefano Lucchini, ora allenatore della Primavera della Cremonese: “Si tratterà di un nuovo campionato, con molte incognite causate da tre mesi di stop ed una preparazione breve. Con molti match da affrontare, il rischio infortuni sarà elevato. La Lazio è una formazione importante che ha in testa l’obiettivo preciso. Certamente non sarà semplice per nessuno scendere in campo ogni tre giorni: le motivazioni saranno importantissime e spero che i capitolini possano lottare fino alla fine per lo scudetto. Inzaghi mi piace perchè, seppur non conoscendolo, schiera una squadra organizzata e con idee. Inoltre, dalla panchina sembra che sia in grado di trasmettere molto sotto il profilo dell’attenzione e dell’ aggressività e ciò è merito anche di uno staff molto preparato. Il merito della Lazio come miglior difesa della Serie A? Credo si trovi nel mezzo: se si ha a disposizione una formazione che partecipa in maniera attiva anche alla fase di non possesso i difensori ne traggono beneficio, ma va anche evidenziata la bravura dei singoli in tutte e le due le fasi di gioco. Mi rivedo in qualche difensore della Lazio? Non so se si possano trovare delle similitudini, ma mi piace molto Acerbi. Lo conosco bene, è migliorato di stagione in stagione. Per quanto riguarda l’Atalanta penso che possa centrare nuovamente il quarto posto e stupire in Champions League. Sono ancora lì in classifica perchè hanno trovato una mentalità vincente. In Champions rappresenteranno la mina vagante che può arrivare fino alla fine. Sarebbe stupendo anche per Bergamo“.

Infine un pensiero per Codogno (sua città natale) e Cremona, centri duramente colpiti dal coronavirus: “Per Codogno e Cremona purtroppo questi mesi saranno indimenticabili. Certamente il calcio darebbe un aiuto importante verso la ripartenza dato che in Italia ci sono tantissimi tifosi”.



