Pedullà sul mercato biancoceleste: “Mi aspetto un colpo Champions. Tare bravissimo a depistare”

Il termine della stagione è ancora lontana, ma per antonomasia il mese di giugno trascina con sè il tema calciomercato. A fare il punto in casa biancoceleste ci ha pensato, attraverso i microfoni di Radio Incontro Olympia, Alfredo Pedullà: “I prezzi di mercato si abbasseranno? In linea generale ci potrà essere uno “sconto” sui cartellini, ma tutto dipenderà dai bilanci delle società. Quelle che hanno un bilancio buono non avranno bisogno di fare sconti e potranno tenere duro maggiormente come ha fatto recentemente la Lazio. Riguardo il mercato della Lazio va detto che Tare è uno bravissima a depistare e quindi lavorare sulle operazioni dei biancocelesti è una bella salita. Tare è come un esterno che gioca con il piede invertito, bravissimo nel “nascondere” sempre la palla. Szoboszlai? È un calciatore che andrei a prendere subito, so che piace a Tare, ma piace più di tutti al Milan per una rifondazione con Rangnick. Colpo Champions della Lazio? Me l’aspetto al netto dei gioielli che penso possano restare tutti, Mi aspetto un grande colpo perchè se a gennaio si prova a prendere Giroud e non ci si riesce sapendo in partenza di avere poche possibilità dato che il Chelsea non lo avrebbe fatto partire, allora mi aspetto che la Lazio cerchi un colpo dall’asticella sempre più alta. Quindi penso che la Lazio si muoverà tra Escalante, un difensore centrale forte ed un salto di qualità che sta nelle corde di una società che vuole crescere e sognare sempre più. Mandzukic? Penso si sia pentito della scelta fatta dopo aver visto i primi due bonifici. Non mi stupirei di vederlo tornare in Europa. Io alla Lazio lo vedrei benissimo”.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





