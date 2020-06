Vannicelli (CTS) sul protocollo: “Possibile ipotizzare una quarantena di 96 ore”

Play-off, algoritmo, stagione regolare. La ripresa si avvicina e l’esito della stagione rimane legato alla questione della durata della quarantena in caso di nuovo positivo. Sulla questione è intervenuto, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Roberto Vannicelli, membro della sezione sport del Comitato Tecnico Scientifico il quale ha aperto la via alla possibilità di una quarantena di 96 ore: “Sono consapevole del fatto che si stia temporeggiando, ma va anche detto che non abbiamo elementi di certezza nell’ immediato futuro. Stipuliamo protocolli con scadenza di 15 giorni, anche quello relativo allo sport scade il 15 giugno, poi si guarderà la curva ed i dati connessi. Mi aspetto che la curva decresca ancora, anche se in Lombardia la curva decresce con più difficoltà. L’unica starda da percorrere per risolvere la questione protocollo è eseguire tamponi molto ravvicinati per tutti gli addetti, al massimo distanti 48 ore l’uno dall’altro. Svolti questi, ci sarà un’importante diminuzione del rischio, poi sarà possibile compiere ulteriori ragionamenti. Si può pensare alla possibilità di far rientrare in gruppo un guarito anche prima di 14 giorni. L’iter che è possibile prefigurare, oltre ai test ravvicinati, ipotizza che il positivo sia subito allontanato e se l’intera squadra ha un tampone negativo, il problema è risolto. Tutto il procedimento si potrebbe racchiudere in una quarantena di 96 ore di quarantena. Io rappresento una parte del Cts, è ragionevole ipotizzare che possa trattarsi di una strada percorribile. Spero che possa concludersi così, si tratterebbe di una grande iniezione di fiducia per un ritorno alla quasi normalità“.

Poi Vannicelli ha parlato anche della questione riapertura stadi: “Per ciò che riguarda il pubblico, non c’è possibilità di riaprire prima del termine di questa stagione. O almeno, si potrà ragionare su una porzione molto ristretta: su uno stadio di 30.000, magari potrà avere accesso un terzo degli spettatori. Per una riapertura ad agosto il problema è rappresentato dalle condizioni climatiche, dunque servirà prevedere degli orari congrui per non recare danno tifosi o giocatori. Penso che agosto sia il periodo migliore, dato che abbiamo appurato che il caldo abbatte il virus”.



