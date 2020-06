Firmani: “La Lazio non è in quella posizione di classifica per caso. Ripresa? Difficile prevedere l’evolversi delle cose”

Fabio Firmani, oltre ad essere stato un ex centrocampista della Lazio, è anche un grande tifoso dei colori biancocelesti. Intervenuto a Radio Incontro Olympia, ha parlato in generale del mondo Lazio, dalla ripresa del campionato al mister, Simone Inzaghi, tornando poi al derby ed al suo gol dedicato a Gabriele Sandri. Queste le sue parole: “Seguo i biancocelesti, quando posso vedo le partite. Con l’Udinese ero a Roma, non me la ricordavo una Lazio in grado di chiudere in un quarto d’ora la gara, si è visto il pontenziale. In quell’occasione salutai il presidente e gli dissi che si doveva puntare in alto, vista la sensazione di forza che mi aveva dato quella prestazione. Tare? Ci sentiamo spesso, abbiamo un bel rapporto: per me la Lazio è una questione d’affetto, non voglio quindi mischiare l’aspetto professionale, ma qualche volta è capitato di sentirci e gli ho fatto nomi di alcuni giocatori.

Derby? Sono state due settimane particolari, abbiamo partecipato con grande sofferenza al funerale di Gabriele ed avevo una sensazione strana, quasi la certezza di segnare. È come quando vuoi tanto una cosa e poi si verifica, con tanto di esultanza sotto la Curva. Niente di calcolato, se ci ripenso mi sono trovato davanti allo stemma, non volutamente. Fa sempre piacere ricordarlo.

Signori e Peruzzi sono giocatori incredibili. Con Beppe ho giocato a Bologna, anche con Angelo è stato un piacere allenarmi. Una volta, in allenamento, su una sua parata mi sono messo a ridere: quando fai un tiro ed hai la certezza che entra, poi arriva lui e para. È un leader silenzioso e buono, con due parole carine ti metteva al tuo posto, senza alzare la voce. Se parliamo di qualità tecniche anche Di Canio dobbiamo citare, credo lui lo sappia che ha fatto meno di quello che poteva.

Inzaghi come allenatore, oltre ad avere sapienza tecnico-tattica, sa fare bene dal punto di vista delle emozioni. La squadra era in uno stato di grazia, difficile da fermare. Ora si azzera tutto ed è difficile prevedere l’evolversi delle cose, però la Lazio è una delle squadre che stava più sul pezzo ed ha capito la situazione, ovvero che si doveva riprendere. Io metto la mano sul fuoco che Lotito non voleva ricominciare per vincere lo scudetto, sa bene che questo stop potrebbe influire; credo si sia fatto avanti per il sistema calcio. Se conterà più l’aspetto fisico o mentale? Direi il secondo, per questo ho fiducia perché i giocatori della Lazio sono rimasti a Roma, concentrati. In più le caratteristiche morali dei singoli dimostrano professionalità altissima. Quando hai ragazzi perbene ed intelligenti, è un vantaggio. Al di là di questa stagione, la cosa che fa ben sperare è che la Lazio possa continuare a crescere: non è in quella posizione di classifica per caso. Ci credo nel fatto che potremo affrontare anni importanti”.



