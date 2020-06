FORMELLO | Continua la preparazione in vista dell’Atalanta: seduta tattica per i ragazzi di Inzaghi

La partita contro l’Atalanta in programma mercoledì 24 giugno si avvicina sempre di più. Ecco che allora mister Inzaghi inizia a fare qualche prova tattica in vista del match di Bergamo. Questa mattina, per la penultima seduta di allenamento della settimana, dopo un iniziale riscaldamento e qualche esercizio sulla tecnica, i biancocelesti si sono dedicati ad un ampia fase tattica. Ci sono ancora dodici giorni per preparare al meglio la sfida contro la squadra di Gasperini, ma mister Inzaghi, ha in mente solo la ripresa. Vista la probabile assenza di capitan Lulic sulla fascia sinistra, ecco che Adam Marusic spinge per un posto da titolare come quinto a sinistra, lasciando la corsia opposta, quella di destra, a Manuel Lazzari. Lavoro a parte per Adekanye, e lavoro differenziato per Lucas Leiva, Danilo Cataldi e Jony.

Per l’ultimo allenamento della settimana, in programma domani mattina, è prevista la classica partitella in famiglia 11 contro 11.



