Tmw | Lazio, il “baby” Falbo ha voglia di stupire: il ruolo, e le assenze, possono aiutarlo

Il 12 dicembre scorso, in trasferta in Europa League in casa del Rennes, Luca Falbo ha fatto il proprio esordio con la Lazio. Laterale sinistro, mancino naturale, è un 2000 su cui la società biancoceleste punta tanto. Ed è infatti è stato il primo tra i ‘baby’ (Armini e Moro sono gli altri due) ad essere aggregato in pianta stabile alla prima squadra dopo la lunga quarantena. “Dai Luca!”. “Forza”. Inzaghi lo incita e lo bacchetta spesso in allenamento, come fa con tutti gli altri componenti della rosa. Falbo è romano d’adozione, essendo nato a Chivasso in provincia di Torino, ma calcisticamente è cresciuto nella Capitale: prima sulla sponda giallorossa (fino all’under 17), poi su quella biancoceleste. Che l’ha accolto a braccia aperte e ora spera di poterlo inserire in modo definitivo nella Lazio dei grandi. Il ruolo, adesso, lo aiuta. Perché può fare sia il terzino nella difesa a 4, che il quinto nel 3-5-2, il sistema di gioco di Inzaghi. E complice la doppia assenza di Lulic e Lukaku (ne avranno ancora per parecchio), potrebbe diventare una fattore importante. Da Formello infatti sono sicuri che si ritaglierà spazio da qui ad agosto, quando si dovrebbe – il condizionale resta sempre d’obbligo – chiudere la stagione.

Pensare al futuro adesso sarebbe un errore: serve vivere, godersi e soprattutto sfruttare il momento. Allenamento dopo allenamento deve impressionare e dimostrare di poter dire la sua in un gruppo che finora è andato oltre le più rosee aspettative. Lo staff è contento dell’applicazione e dedizione di Falbo, che ha messo in luce anche la propria qualità tecnica col sinistro: martedì è stato protagonista di un video virale, quello del gol al volo di Milinkovic sotto l’incrocio proprio su un suo cross morbido da sinistra. E chissà se una scena simile potrà ripetersi tra qualche settimana, quando i gol cominceranno a pesare così come i punti. Domenica dopo domenica, fino alla fine, quando tutta la Lazio capirà se il sogno scudetto sarà rimasto tale o no.

tuttomercatoweb.com



