Corriere delle Alpi | Ecco quando potrebbe arrivare la Lazio ad Auronzo di Cadore

Comune e Media Sport Event sono al lavoro per cercare una soluzione volta a confermare il ritiro estivo della Lazio ad Auronzo. A pochi giorni dalla tanto attesa ripartenza del campionato di calcio di serie A, ad Auronzo si guarda all’estate con rinnovata fiducia. Un accordo di massima, infatti, c’è già: Lazio, Comune di Auronzo e Media Sport Event sono accomunate dall’intenzione di trovare una soluzione, che permetta alla squadra biancoceleste di raggiungere ugualmente Auronzo, nonostante il clima di totale incertezza che ruota in questo momento attorno al calcio italiano. «Sento il Comune di Auronzo, nel caso specifico il sindaco Tatiana Pais Becher e l’assessore Enrico Zandegiacomo tutti i giorni o quasi», ha sottolineato Gianni Lacché, deus ex machina della Media Sport Event, società capitolina che cura organizzazione e logistica del ritiro estivo della Lazio così come di altre squadre di calcio professionistico italiano, «molto dipenderà da cosa succederà nel mese di luglio e se la serie A riuscirà a completare il suo percorso legato alla stagione 2019/2020 interrotta dall’avvento del coronavirus. Come prima cosa ci toccherà aspettare qualche settimana per valutare gli effetti della ripresa del campionato, a quel punto potremo iniziare concretamente a ragionare sulla prossima stagione partendo proprio dal ritiro di Auronzo». Ritiro estivo di Auronzo che, stando alle indiscrezioni, avrebbe già un piano B con tanto di date seppur indicative. «Stiamo ragionando attorno ai giorni immediatamente successivi al Ferragosto», ha aggiunto Lacché, «tesi avvalorata dal fatto che la stagione 2020/2021 potrebbe iniziare non prima della metà di settembre. La Lazio effettuerebbe una settimana di ritiro ad Auronzo, con una grande novità rispetto al recente passato. Sarà seguita a ruota dalla squadra Primavera, che come i colleghi più grandi e famosi sosterrà una settimana di allenamenti sulle rive del lago di Santa Caterina. Il binomio prima squadra-settore giovanile sarà la chiave di volta dei futuri ritiri della Lazio ad Auronzo. L’iniziativa rientra nel rinnovo dell’accordo di collaborazione recentemente siglato». Accordo che prevede il ritiro della Lazio ad Auronzo anche per le stagioni 2021/22 e 2022/2023 anche se la mente è tutta rivolta al presente. «Se dovesse succedere qualcosa che non dico per motivi scaramantici (la Lazio è in corsa per la vittoria dello scudetto)», conclude Lacché, «immagino un Ferragosto a tinte biancocelesti ad Auronzo». Eppure i punti interrogativi non mancano: su tutti i costi di gestione del ritiro, inevitabilmente lievitati di fronte alla necessità di attenersi alle rigide norme anti coronavirus, senza dimentica le limitazioni alla frequentazioni di spazi comuni compresi gli spalti dello Zandegiacomo durante gli allenamenti. — CorriereDelleAlpi



