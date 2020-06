FORMELLO | Torna la partita 11 contro 11: differenziato per Leiva, assenti Cataldi e Adekanye. Lulic spettatore del match

Primo 11 contro 11 dopo il lockdown. La Lazio questa mattina si è ritrovata a Formello per la consueta seduta d’allenamento, con in testa la sfida di ripresa in casa dell’Atalanta, in programma il prossimo 24 giugno. Iniziano quindi le prove tattiche in vista della trasferta di Bergamo. E’ durata 35′ la prima frazione di gioco, mentre la seconda 25′ con Immobile e Marusic rimasti negli spogliatoi all’intervallo, con la gara terminata quindi con 10 uomini per parte. Nessun problema per loro, solo la necessità di dosare bene le forze in vista degli impegni ravvicinati che si dovranno affrontare da qui a fine stagione. In difesa il tecnico schiera Luiz Felipe, Acerbi e Radu con Marusic a formare davanti alla difesa il quinto di centrocampo sulla sinistra. Per il resto l’allenatore mischia le carte con l’obiettivo di dare minutaggio ai suoi. Torna Jony, mentre Leiva svolge ancora lavoro differenziato; assenti invece Cataldi e Adekanye, ieri comunque in campo ed ora in fase di completo recupero. Si fa vedere Lulic, che a bordocampo assiste alla sfida, in attesa di tornare anche lui in gruppo dopo l’infezione che ha portato il capitano a dover svolgere un doppio intervento alla caviglia.



