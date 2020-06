Chiellini: “E’ bello poter tornare alla normalità. Spero che le porte degli stadi vengano aperte presto ai tifosi”

Il centrale azzurro e della Juventus Giorgio Chiellini ammette la possibilità di dire addio al calcio già al termine della prossima stagione, durante un Instagram LIVE con Alessandro Costacurta e Martina Colombari:

Spero di arrivare in ottime condizioni all’Europeo, per vivermi quest’ultima manifestazione alla grande e poter fare da balia a tutti i giovani forti che abbiamo in squadra. Giocheremo tre partite a Roma e questo ci darà grande carica, ma sarà anche una grande responsabilità. Per quanto riguarda invece la ripresa del Campionato credo che sia veramente brutto giocare senza tifosi. La speranza è quella che nel giro di un mese si possa garantire l’accesso agli spalti anche a poche migliaia di tifosi. Con lo stadio vuoto, si sente tutto. Diventa difficile dirigere la gara anche per gli arbitri che sentono i commenti di tutti, compresi coloro che sono in panchina. E per i calciatori è sicuramente meglio sentire i tifosi piuttosto che ogni richiamo di allenatore e compagni. Da piccolo tifavo Milan, all’epoca l’amore per il calcio e per la propria squadra aveva un sapore completamente diverso. Mio fratello tifava Juventus e era una continua presa in giro. Mi sono innamorato dei colori rossoneri a inizio anni ’90 e li ho portati nel cuore fino al mio arrivo in Serie A. Mi ricordo ancora di come i miei familiari hanno reagito alla firma con la Juventus nel 2004… Conte e Allegri mi hanno permesso di raggiungere la maturità calcistica. Prima di Antonio ero soltanto un difensore, come tutti gli altri. Lui ci ha insegnato che anche noi possiamo e dobbiamo creare. Lippi invece aveva la capacità di leggere le situazioni. Ha sempre potuto vantare un rapporto diretto con tutti, grazie alla sua schiettezza. Per me, nonostante fossi giovanissimo all’inizio, è stato molto importante.

Penso che un infortunio come quello subito durante questa stagione non lo avrei accettato serenamente se mi fosse capitato dieci anni fa. A 35 anni, complice l’esperienza, capisci che ci può stare, va affrontato come un rito di passaggio e bisogna convogliare tutta l’energia alla volontà di ritornare. Il primo periodo ho sentito una scarica di energia forte, con la fisioterapia vai a mille, anche se fa male. Tolte le stampelle si iniziano a valutare i miglioramenti, anche se impercettibili. Ci si sforza tanto per recuperare poco alla volta. Poi si imparano a conoscere meglio anche dottori e fisioterapisti, parte della vita dello spogliatoio soprattutto durante i periodi di infortunio.

La quarantena? Da fine gennaio ad aprile sono rimasto da solo. Mia moglie era scesa in Toscana con le bambine e giunto il momento di tornare a Torino a fine febbraio, abbiamo deciso di rimandare. Quando ho potuto riabbracciare dopo tutto questo tempo mia figlia più grande, mi sono messo a piangere. Sono state tante le emozioni, fortunatamente la maggior parte belle. Ad oggi siamo un po’ provati, ma poter tornare alla normalità è bello. Lo riporta Eurosport.it



