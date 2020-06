Ecco la Serie A 2.0: tutte le possibilità per non perdersi neanche una sfida in tv

Il calcio riparte regalando un’estate unica a tutti gli amanti del calcio. Con gli stadi che, almeno inizialmente, rimarranno chiusi, diviene fondamentale trovare una soluzione perfetta per non perdersi neanche un minuto del campionato. Tante le possibilità per i tifosi delle 20 squadre della massima serie tra trasmissione via internet e via satellite. Con la questione gare in chiaro ancora da definire, 7 gare di ogni giornata saranno trasmesse da Sky e le restanti 3 da DAZN. Per quanto riguardo la prima emittente è possibile sottoscrivere un abbonamento sfruttando a scelta il segnale via fibra o via satellite. Inoltre, sempre per godere delle 7 gare gestite da Sky, sarà possibile scegliere in alternativa la piattaforma in streaming NOW TV la quale offre pacchetti mensili, settimanali o giornalieri. Le ulteriori tre gare di ogni turno, invece, saranno trasmesse dalla piattaforma DAZN che prevede un semplice abbonamento mensile.



