Il Messaggero | Lazio, il gruppo prima di tutto: pranzo di squadra a Formello prima dell’Atalanta

Allena le gambe e anche lo spirito. Simone Inzaghi non lascia nulla al caso. Ieri la prima amichevole in famiglia post lock-down a Formello (in rete Falbo, Bastos e Luis Alberto su rigore). Oggi una giornata di riposo per ricadere le energie e domani il via alla settimana tipo. Ritorno alla normalità con sedute serali per far abituare i giocatori all’orario in cui il 24 giugno si giocherà la partita con l’Atalanta: fischio d’inizio previsto a Bergamo per le 21:45. La fatica in allenamento si fa sentire, ma le motivazioni e il gruppo fanno la differenza. Per questo i “senatori biancocelesti” hanno accolto favorevolmente l’idea di organizzare un pranzo di squadra per domani (ma la data potrebbe slittare) per cementare ancor di più l’affiatamento tra i compagni. Un pasto a buffet, non più self-service, come consentito dalle nuove disposizioni, per ripristinare le sane, vecchie e vincenti abitudini. Lo riporta Il Messaggero



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: