Champions League: la Final 8 sarà giocata a Lisbona. E’ attesa l’ufficialità per mercoledì 17 giugno

La UEFA ha deciso: Lisbona ospiterà la Final 8 per determinare la squadra vincente della Champions League 2019/2020. La finalissima si giocherà al da Luz, casa del Benfica. Prima saranno disputati i quattro ritorni degli ottavi di finale. La decisione della UEFA è stata consecutiva alla rinuncia, per motivi economici, di Istanbul e le pressioni dei club nel conoscere le date delle trasferte per organizzare i viaggi e le programmazioni. Il formato della Champions League e le 8 qualificate ai quarti di finali disputeranno un vero e proprio torneo, con sede unica, come si fa già nell’Europa del basket: da qui la Final 8. Oltre al da Luz si giocherà anche al José Alvalade. L’ufficialità da parte della UEFA è attesa per mercoledì 17 giugno, verranno anche spiegate le modalità per recuperare i ritorni degli ottavi di finale di Champions (ancora in gioco Juventus e Napoli). Il ritorno degli ottavi di finale non ancora disputati ci sarà sarà 8 agosto, non è ancora chiaro se le partite saranno giocate negli stadi di competenza (Juventus-Lione all’Allianz, Barcellona-Napoli al Camp Nou) oppure se anche queste saranno giocate a Lisbona.

Per quanto riguarda l’Europa League, anche in questo caso ci sarà una Final 8. Il torneo si disputerà in 4 sedi: al RheinEnergieStadion di Colonia, alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, all’Esprit Arena di Düsseldorf e alla Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg. Si devono ancora giocare tutti i ritorni degli ottavi di finale, in questo caso, oltre a sbrogliare la questione Inter-Getafe e Siviglia-Roma. Per le due italiane non si è giocata nemmeno l’andata e, per determinare la squadra qualificata, si giocherà in gara secca in campo neutro.



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: