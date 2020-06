L’ANGOLO DEL TIFOSO | Irene: “Essere della Lazio è distinguersi dalla massa. La mia passione? Nasce tutto da mio padre e dalla mia famiglia”

Inizia una nuova settimana e, come ogni lunedì, torna l’appuntamento con la rubrica biancoceleste “L’Angolo del Tifoso”, in cui i veri protagonisti siete voi, tifosi della Lazio. Oggi è il turno di Irene, tifosa biancoceleste fin da piccola grazie a suo papà e alla sua famiglia, dove la parola d’ordine è Lazialità. Di essere biancoceleste Irene si sente fiera, sperando che, alla ripresa del campionato, la Lazio riprenda il suo cammino da dove si era interrotto a causa della pandemia da Coronavirus.

Da dove nasce la tua passione per la Lazio?

“Diciamo che mi hanno “battezzato” appena sono nata, perché il medico che mi ha fatto nascere ha detto a mio padre, senza sapere che lui fosse della Lazio, testuali parole: “E’ nata un’aquilotta”. La mia passione vera e propria però, nasce appunto da mio padre ed, essendo cresciuta in una famiglia tutta laziale, era inevitabile per la lazialità che si respirava in casa. Vedendo la passione che ci metteva papà nel seguire le partite, mi è sempre piaciuto vederle insieme a lui già da quando ero piccola”.

Qual è il momento più bello che ti ha fatto vivere la Lazio? E quello più brutto?

“Penso che il momento più bello che mi ha fatto vivere la Lazio è lo stesso di tante altre persone, ovvero il 26 maggio 2013, lo ricorderò per sempre. Sono sicura che ci sono stati anche altri momenti belli nella storia della Lazio, come per esempio lo scudetto del 2000 ma, purtroppo, non ero ancora nata. Il momento più brutto invece è stato il 20 maggio del 2018, Lazio-Inter: ricordo che erano finiti tutti i biglietti e, pur di andare allo stadio, io con mio padre, siamo andati in Tribuna Monte Mario. Una partita veramente difficile da digerire”.

Vai spesso allo stadio? Qual è stata la tua prima partita all’Olimpico?

“Qualche anno fa ci andavo più spesso, ora di meno, purtroppo. La mia prima partita allo stadio è stata tre anni fa, un Lazio-Sassuolo che abbiamo vinto per 6-1”.

Hai un rito scaramantico prima che la Lazio scende in campo?

“Non ho un rito scaramantico in particolare, però ho un aneddoto di quando ero più piccola: seguendo le partite, scrivevo in dei fogli di carta delle frasi che portavano sfortuna alla squadra avversaria e li mettevo intorno al televisore, così ero convinta che la Lazio, anche grazie a me, avrebbe vinto (ride, ndr)”.

Da quando segui la Lazio, qual è il tuo giocatore preferito? Mentre quello della Lazio attuale?

“Da quando seguo la Lazio i miei giocatori preferiti sono sempre stati Mauro Zárate, di cui ho anche una maglietta, e Cristian Ledesma, con cui ho una foto. Della squadra attuale, invece, i miei preferiti sono Ciro Immobile e Francesco Acerbi”.

Cos’è per te il derby? Come vivi l’attesa della partita?

“Penso che il derby della Capitale sia la sfida che rappresenta più rivalità tra Lazio e Roma. Per me, l’attesa della partita, è un momento di totale ansia, non lo vivo affatto bene”.

Finalmente si sta avvicinando la ripresa del campionato: cosa ti aspetti dalla Lazio? Riuscirà a ripartire dall’ottimo lavoro svolto fino alla sosta forzata?

“Io spero vivamente che la Lazio riesca a ripartire forte come prima della sospensione del campionato, riuscire a vincere lo scudetto nella stagione dei 120 anni della squadra sarebbe una cosa fantastica, ci spero veramente tanto”.

Cosa significa per te essere della Lazio?

“Essere della Lazio per me è distinguersi dalla massa, essere diversi. Siamo sempre stati visti male, etichettati ingiustamente come quelli “cattivi”, ma ogni volta che vengo criticata per la mia fede biancoceleste, io mi sento ancora più fiera di essere laziale. Non cambieranno mai la mia fede per la Lazio”.



