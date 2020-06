Il Tempo | Lazio, Luiz Felipe stop: si scalda Patric

Luiz Felipe tiene in ansia la Lazio. A meno di 10 giorni dalla ripresa del campionato, Inzaghi potrebbe perdere uno dei centrali. Il brasiliano aveva accusato un indurimento al polpaccio durante la partitella di sabato scorso. Ieri – dopo l’ultimo ciclo di tamponi – si è limitato a un lavoro in palestra sotto l’occhio attento dei preparatori per poi assistere alla sgambata finale in panchina accanto a capitan Lulic. Dover rinunciare a un calciatore per 48 ore in questa fase potrebbe essere fatale in vista della ripartenza (in caso di forfait si scalda Patric per la gara con l’Atalanta). Valutazioni saranno fatte anche per altri due giocatori: si tratta di Andrè Anderson e Marusic. Entrambi si sono recati in Paideia per svolgere degli accertamenti strumentali.

Dopo <<Tu non sarai mai sola>>, la società ha lanciato sul sito ufficiale due nuove iniziative per far sentire la propria voce. <<Segui le procedure di iscrizione e inviaci due video selfie in cui canti gli inni della Lazio (<<So’ già due ore>> e <<Vola Lazio Vola>>) e un altro in cui rispondi al lancio dello speaker nella lettura della formazione>>. Un modo in più per far sentire la propria <<presenza>> alla squadra in campo. Il Tempo



