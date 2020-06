Marca celebra i numeri di Luis Alberto: “E’ il re degli assist previsti”

La stagione della Lazio, fino alla sosta forzata, causa pandemia da Coronavirus, è stata fantastica, con la Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus lo scorso dicembre, e la lotta alla testa della classifica di Serie A, sempre contro la squadra bianconera. Le geometrie dei biancocelesti passano per i piedi di un fantasista spagnolo di nome Luis Alberto, arrivato a 12 assist in 26 gare disputate dalla squadra di Inzaghi. Anche dalla Spagna viene incensato: sul noto quotidiano spagnolo Marca, Luis Alberto viene celebrato come “Il re degli assist previsti”, ed è stata calcolata la probabilità di rete per tutti i passaggi decisivi che precedono il tiro. In questa speciale classifica Luis Alberto è in testa, con 9,1 assist previsti accumulati nei 2264 minuti giocati in questa stagione in Serie A, una cifra che aumenterebbe fino a 9,8 con l’aggiunta di quelli giocati in Europa League. Ma non solo: ha generato 80 situazioni di tiro per i suoi compagni di squadra, completa più del 61% dei dribbling che prova ed è il massimo in termini di passaggi tra le linee nei 90 minuti. Il “Mago” è un regista con svariate virtù, con tempismo eccezionale e domina il lungo spostamento. Nelle due stagioni precedenti aveva già accumulato numeri spettacolari: 15,5 assist previsti nel 2017/18 e altri 8,9 nel 2018/19, anche se nella prima ha giocato circa 3500 minuti.

Quello che ci si chiede, non solo in Italia, ma anche in Spagna è: vista l’ultima apparizione in Nazionale datata 11 novembre 2017, Luis Enrique, che ha sempre preferito giocatori che giocano in Spagna senza mai tenerlo così tanto in considerazione, lo porterà nel 2021 a giocare l’Europeo? Luis Alberto ci punta e, visti i numeri, sembra meritarlo.



