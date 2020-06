De Laurentiis scivola: “Il Napoli è l’unica a contestare il titolo alla Juve”, i numeri però dicono Lazio

Si decide ai rigori l’assegnazione della Coppa Italia. Dybala e Danilo sbagliano dal dischetto e consegnano la coppa ai partenopei. Festa a Napoli, gioia per Gattuso e per la società che portano a casa un trofeo, in una stagione più che altalenante. Il Presidente Aurelio De Laurentiis dopo aver elogiato i suoi, si lascia andare ad una battuta: “Napoli in fondo è l’unica che riesce a contestare il titolo alla Juventus. È un’altra volta che l’abbiamo battuta. Ancora non riusciamo a batterla per lo scudetto, ma prima o poi spero di riuscirci…”. La storia però dice altro. Non si parla di Napoli ma di Lazio, l’unica squadra che negli ultimi anni è riuscita a contrastare lo strapotere bianconero, battendola non solo in finale ma anche in campionato. Come del resto, è accaduto in questa stagione con la doppia vittoria dei biancocelesti: prima in casa all’Olimpico e poi alzando la Supercoppa Italiana sul cielo di Riyad. E questa è solo una piccola parte. Semplice lapsus per De Laurentiis o frecciatina? Sicuramente il Napoli ha giocato una grande gara ieri, ma se si parla di numeri e di chi veramente negli ultimi anni lotta contro il dominio juventino, allora c’è solo un nome: Lazio.



