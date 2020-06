ESCLUSIVA LATIUM | Cangemi: “La Lazio meriterebbe di vincere lo scudetto. Lotito sindaco? Non è nelle sue priorità”

E’ intervenuto in esclusiva questa sera, durante la trasmissione Latium, Giuseppe Cangemi, Vice Presidente del Consiglio regionale Lazio:

“La Lazio è una squadra forte sotto ogni profilo organizzativo. La partita di Bergamo sarà il momento più importante della stagione. Covid? Siamo molto preoccupati per la situazione socio-economica. La regione ha messo in campo una serie di interventi che ancora non sono arrivati a destinazione, tra qualche mese potrebbe essere troppo tardi. Sono stato a Riad per la finale di Supercoppa, è stata una grandissima emozione. La regione ha partecipato in prima linea sponsorizzando la maglia. Abbiamo portato fortuna. Anche a Pechino la Lazio ha avuto pubblicità da parte della regione e ha vinto. Riapertura stadi? Numericamente e sotto il profilo della sicurezza sarebbe possibile tornare allo Stadio Olimpico. Riaprire agli abbonati è fattibile: aiuterebbe a vivere questo finale di stagione in maniera più emozionante. Sono scelte che vengono prese dal governo nazionale, le regioni dettando linee guide possono favorire eventuali riaperture. Quella degli stadi si sta discutendo in questi giorni. Mi auguro che questo governo riesca a trovare una linea precisa, aprire gli stadi agli abbonati non aumenta rischi ed è un segnale forte per la ripartenza. Tanti presidenti che prima erano contrari ora stanno seguendo la linea del presidente Lotito. La Lazio dovrà andare in campo e dimostrare quello che la società ha messo in campo per loro. La realtà di Formello è una realtà all’avanguardia, la Lazio meriterebbe di vincere lo scudetto sia per ragioni calcistiche sia societarie. La squadra è molto carica, mi auguro che si torni allo stadio per tornare presto ad una normalità. E’ un segnale di incoraggiamento sociale. Se queste che abbiamo visto in Coppa Italia sono la Juve, il Napoli e l’Inter, la Lazio può giocarsela fino alla fine. Lotito sindaco? Non è nelle sue priorità e nelle sue intenzioni. Non mi sembra che il Presidente abbia distrazioni politiche in questo momento, non mi sembra interessato. Stadio nuovo? Credo sia giusto che i tifosi abbiano la propria casa, mi sembra assurdo che ci sia l’amministrazione pubblica che rallenta. Spero si arrivi, anche per la Roma, ad uno stadio di proprietà”.



