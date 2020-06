Giannichedda: “Con questa Juventus le possibilità di Scudetto sono al 50% con la Lazio, ma attenti all’Inter”

L’ex centrocampista della Lazio, Giuliano Giannichedda, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Durante la quarantena ho rivisto tutte le vecchie finali di Champions League e quelle dei Mondiali che hanno trasmesso in televisione. La finale di Coppa Italia? E’ stata una partita “un po’ così” a causa dei mesi di inattività. Quando durante l’estate ti fermi per circa un mese, per riprendere la forma fisica serve un altro mese di allenamento e qualche partita per riprendere l’intensità. E’ stata un po’ bruttina, dalla Juventus ci si aspetta sempre molto ma il Napoli era tutto nei propri 35 metri quindi era difficile. La manovra bianconera era lenta, il Napoli è ripartito come doveva fare, che ha meritato per le occasioni in più che ha creato. E’ una Juve in difficoltà, che non fa le cose che ci ha abituati a far vedere Sarri. E’ una squadra muscolare e per come gioca l’allenatore non ci si può aspettare un gioco corale.

Cosa può aspirare la Lazio? La Champions League è a portata di mano, sarebbe un delitto non andarci con questi punti di vantaggio. Lo Scudetto vedevo la Juventus leggermente favorita prima della pandemia, ora invece se la Lazio dovesse ripartire con lo stesso entusiasmo, le possibilità sono al 50%, anche se ora anche i biancocelesti giocheranno ogni 3 giorni. Il rientro dell’Inter? Sei punti non sono pochi ed ha gli scontri diretti ed un calendario favorevole. Si riparte tutti dalla stessa posizione, ma è comunque un’incognita sopratutto nelle prime cinque o sei partite: chi parte indenne, si porta il vantaggio fino alla fine. Atalanta? Era meglio giocare qualche partita prima, per un fattore fisico. Tre mesi senza giocare sono tanti ed anche se si sono allenati non è uguale a giocare una partita. Chi sarà più in forma? Sicuramente i più rapidi, uno come Milinkovic – sperando di no – dovrebbe fare più fatica a tornare in forma. I più brevilinei sono quelli a farlo prima, ma devono solo prendere il ritmo partita e poi è tutto sistemato”.



