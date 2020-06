Bollini: “Mi legano a questi colori grandi ricordi. Strakosha? Gli darei 10 e lode, ha un atletismo straordinario”

Alberto Bollini, attuale allenatore della nazionale italiana Under-19, è stato il tecnico della Lazio Primavera. Intervenuto a Radio Incontro Olympia, l’ex tecnico biancoceleste ha ricordato i suoi anni nella Capitale, tra successi e la valorizzazione dei giovani che sono cresciuti sotto la sua gestione: “È una soddisfazione enorme vedere i ragazzi crescere e segnare. Il piacere è rivederli o avere feedback positivi, così come per esempio risentirli per qualche ricorrenza, come quella della vittoria del campionato Primavera: ha un valore per il titolo, ma anche perché molti di loro oggi sono protagonisti nei club”.

Sui ricordi legati alla Lazio in generale, invece, Bollini afferma: “Mi legano a questi colori grandi ricordi. Contano più i trofei o valorizzare i giovani? Entrambi. Alcune sconfitte lasciano l’amaro in bocca, ma avevamo un grande gruppo con grande compattezza: c’era qualità elevata, anche negli avversari, quindi alcune sconfitte rimangono comunque nei ricordi. Poi nell’anno 2013/2014 abbimo fatto bene in Primavera, successivamente sono passato in prima squadra con Reja: sono ricordi indimenticabili, un’esperienza bellissima”.

Tra i vari giovani che ha allenato spiccano i nomi di Keita e Tounkara. Ecco il suo pensiero sui due: “Il secondo correva più veloce, era ‘96 mentre l’altro ‘95. Gli abbiamo creato un aspetto culturale. Keita all’inizio non poteva giocare, abbiamo organizzato amichevoli per lui. Tounkara segnó anche un gol importante. Ma i ragazzi devono essere bravi e un po’ fortunati per emergere”.

Infine ha detto la sua su Strakosha, portiere della Primavera ai tempi di Bollini allenatore, ed ora numero uno inamovibile della Prima Squadra di Simone Inzaghi: “Non sono esperto di portieri, ma gli darei 10 e lode, ha un atletismo straordinario. L’impatto non è stato subito da top player, ma era in grande crescita. È tenace, ha grande testa, è stato bravo lui così come lo sono stati gli allenatori dei portieri. È arrivato in questo Olimpo, con grande merito di Tare”.



