Canigiani non si sbilancia sull’apertura degli stadi: “Si sta monitorando con attenzione la situazione”

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è tornato a parlare dell’iniziativa intrapresa dalla Lazio in occasione della ripresa del campionato. Ha dichiarato quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel: “Per quanto riguarda l’iniziativa ‘Tu non sarai mai sola’, abbiamo allargato le possibilità con le quali è possibile parteciparvi. Ora, è possibile creare una sagoma anche con il proprio figlio: bisogna effettuare l’acquisto presso i nostri Lazio Style Official Store e, soprattutto, è necessario compilare una liberatoria per il minore in questione. Manca poco alla ripresa del campionato, siamo tutti in attesa di veder giocare la nostra Lazio. Sembrava lontanissimo questo giorno, ma è iniziato anche il nostro countdown.” Sull’apertura degli stadi al pubblico non si sbilancia e dichiara: “Non ci sono elementi che ci possano far capire quando verranno riaperti gli stadi al pubblico. Si sta monitorando la situazione con attenzione alla curva dei contagi, ma ora bisogna pensare alla ripresa dell’attività per poi valutare, magari in futuro, delle novità. Conclude commentando la prossima preparazione estiva:” Spetterà allo staff tecnico decidere in che modalità effettuare la prossima preparazione della squadra al termine di questo campionato, visto che ci sarà una sosta molto breve tra le due stagioni. Attualmente, però, ci troviamo in una fase prematura per prendere determinate decisioni. Riceveremo le indicazioni del caso dallo staff tecnico per farle conciliare con i nostri accordi, ma ora bisogna prima pensare ed attendere la conclusione di questa annata sportiva”.