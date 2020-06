CorSera | Lazio, la ripresa contro l’Atalanta è già diventata una corsa a ostacoli

Infortunati Lulic e Luiz Felipe, in dubbio Marusic affaticato: Inzaghi deve trovare soluzioni per difesa e centrocampo. Anche Leiva non è al top, ma è insostituibile.

Secondo Gasperini, l’Atalanta è «un branco di lupi». E in effetti spesso la squadra bergamasca sembra davvero un gruppo di bestie affamato di vittorie. Il fatto che la Lazio la debba affrontare alla ripresa del campionato, dopo 116 giorni di inattività – i nerazzurri invece giocheranno domenica il recupero con il Sassuolo – è abbastanza preoccupante. Lo è ancora di più se si pensa alle tante defezioni alle quali Inzaghi dovrà quasi sicuramente fare fronte.

Rispetto alla formazione che possiamo considerare titolare, mancheranno sicuramente Lulic (è probabile che la sua stagione sia già finita, anche la carriera è a rischio) e Luiz Felipe, messo fuori causa da un problema muscolare. Ma si sono aggiunti altri due problemi. Il primo riguarda Marusic, che Inzaghi ha provato per settimane tra i titolari soprattutto sulla fascia sinistra e a volte su quella destra: sarebbe stato certamente titolare, invece adesso la sua presenza mercoledì a Bergamo è in forte dubbio. Il secondo tocca Leiva, che si allena e gioca le partitelle ma continua ad avere fastidio al ginocchio operato a inizio aprile.

Sarà Patric a sostituire Luiz Felipe come difensore di centrodestra nello schieramento a tre della Lazio, accanto ad Acerbi e Radu. Lo spagnolo ha fornito inattesi riscontri positivi nel corso della stagione e anche dopo la ripresa dell’attività si è mostrato in forma. L’alternativa è Bastos, che però viene ritenuto un po’ troppo anarchico sul piano tattico per una partita complicata come quella di Bergamo. Quanto agli esterni, nel probabile caso in cui Marusic non dovesse recuperare (oggi proverà a tornare in campo, ma non è detto che ce la faccia), allora Inzaghi sarà costretto a varare la coppia che non vorrebbe mai schierare: Lazzari-Jony. E questo perché, secondo le sue idee, almeno uno dei due «quinti» di centrocampo deve avere una certa prestanza atletica. Come Lulic, come Marusic. Il quale, se si rimetterà in piedi, sarà certamente titolare, quasi di sicuro a sinistra e con Lazzari dall’altra parte (ma non è escluso che il montenegrino finisca a destra con Jony sulla corsia mancina). In generale Inzaghi e il suo staff temono molto la spinta dei laterali dell’Atalanta e doverli affrontare in una situazione di emergenza preoccupa tutti.

Leiva è, da un certo punto di vista, il problema maggiore, anche se tra gli infortunati e gli acciaccati è quello che sta meglio. Il brasiliano è il perno della Lazio, tutto ruota attorno a lui, Inzaghi non ne farebbe mai a meno. Ma le partite sono tante e molto ravvicinate e il rischio che il ginocchio si sovraccarichi, con tutte le conseguenze del caso, viene tenuto in grande considerazione. La sensazione è che Leiva possa cominciare la partita di Bergamo, magari per mollarla a Cataldi dopo un’ora. E comunque, se non recupererà, sarà proprio il ragazzo cresciuto in biancoceleste a rimpiazzarlo, benché negli ultimi giorni sia stato provato in quel ruolo anche Parolo.

corriere.it



RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: