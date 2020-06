GdS | Casiraghi sulla lotta Scudetto: “Ci sarà un duello quasi alla pari tra Lazio è Juventus. Luis Alberto è geniale”

Tra k.o. della Juventus in Coppa Italia, corsa Scudetto, Ciro Immobile e Luis Alberto. L’ex attaccante della Lazio Pierluigi Casiraghi, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha toccato i vari temi preannunciando una vera e propria lotta tra Juventus e Lazio per il titolo: “La Lazio può trarre vantaggio dal k.o della Juventus? Penso di sì, seppur queste prime partite le equivalgo a delle amichevoli estive al via di una stagione. Sono convinto che andrà in scena un vero e proprio duello tra Juventus e Lazio come stava avvenendo prima della stop. Vedo difficile una risalita dell’Inter in questo duello. Sarà un duello quasi alla pari. La Juventus è abituata a vincere e vengono da otto tricolori consecutivi: hanno un organico ampio oltre che di valore elevato. Ma in una situazione del genere, come quella della ripartenza della stagione dopo quasi quattro mesi e con i match da disputare in piena estate, può accadere di tutto. La Lazio ha certamente i mezzi per giocarsi le sue possibilità. Immobile? Non è semplice confermarsi a certi ritmi di segnature, soprattutto in Italia. Immobile è molto importante per ciò che fa non solamente al tiro. Comunque Inzaghi per avere dei gol può fare affidamento anche su Caicedo e Correa. Luis Alberto? Secondo me è geniale. È quasi più veloce nel momento in cui procede palla al piede. In quei frangenti diventa imprendibile. Ha delle giocate da autentico campione. In questa stagione ha acquisito quella continuità che gli era mancata in precedenza. In questo modo può fare la differenza».



