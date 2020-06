Mercato, l’agente di Charpentier: “Reggio ottima soluzione, ma ci sono Lazio e Genoa”

Con la ripresa del campionato, si inizia a parlare anche di mercato. Uno dei nomi già accostati alla Lazio è Gabriel Charpentier. Sull’attaccate francese dell’Avellino, si sta muovendo anche la Reggina neopromossa in Serie B. A confermarlo è proprio l’agente del classe ’99, Giuseppe Cannella a Reggina Tv:

“È riuscito a recuperare molto bene dall’infortunio, è in una fase in cui può giocare e fare minutaggio. Arriva in prestito dallo Spartaks Jurmala, possiede una buona struttura fisica e grande intelligenza tattica, disposto al sacrificio e assolutamente di prospettiva. Io voglio fare i complimenti alla società e alla città, vederla in Serie C non andava bene. Ricordo l’affetto e il calore dei tifosi, in Serie B può fare la differenza. Massimo Taibi sta facendo una grande esperienza ed è in grado per migliorare la rosa. Charpentier è molto giovane, deve fare esperienza in Serie B. Il direttore lo conosce e non nascondo che su di lui c’è l’interesse di due squadre di Serie A, pronte poi a girarle in prestito in cadetteria. Reggio sarebbe una soluzione importante per lui e per la squadra. L’interesse tra le parti c’è sempre stato, non posso nasconderlo. Il Genoa e la Lazio hanno chiesto informazioni, i biancocelesti avendo anche la Salernitana come società satellite su cui appoggiarsi.”

RIGUARDA LA PUNTATA SPECIALE DI LATIUM





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: