Tutti a Scuola di Lazio – Gli studi dell’avvocato Pasquale Trane: “Ci sono altre 5 Coppe in faccia alla Roma, ecco quali”

Ecco la rubrica di Radio Incontro Olympia, ‘Tutti a Scuola di Lazio‘ con aneddoti, curiosità e ospiti del club più antico della Capitale. Opsite quest’oggi della puntata è l’Avvocato e Professore Pasquale Trane, che tratterà di ‘Coppe in Faccia‘. Negli studi fatti dal professore infatti risulta che, oltre la conosciutissima Coppa in faccia del 2013, ci sono ben 5 altre Coppe alzate in faccia alla Roma, non però in competizioni ufficiali. Ecco le sue parole: “Si trattava di Coppe con un nome, ma che non erano riconosciute ufficialmente. La prima fu il 26 giugno 1932 nella Finale di Coppa Fornari, un trofeo nazionale amichevole nel quale i biancocelesti avevano eliminato in semifinale la Fiorentina. La Lazio vinse questo trofeo battendo la Roma 3-0 a Campo Testaccio, con la doppietta di Fantoni I e gol di Malatesta . Fu la prima vittoria in assoluto della Lazio in un derby. La seconda coppa invece dopo 20 anni, 7 settembre 1952, allo Stadio Torino (attuale Flaminio) la Lazio allenata da Bigogno battè la Roma per 3-1 aggiudicandosi la Coppa Il Messaggero. Passa un anno e siamo al 6 settembre 1953, Stadio Olimpico, la Lazio allenata da Speronevince per 1-0 contro la Roma la Coppa dell’Amicizia davanti a 60.000 spettatori. Quarta coppa in faccia: a distanza di 13 anni, 11 settembre 1966, Stadio Olimpico, ci fu la seconda edizione della Coppa dell’Amicizia e la Lazio battè la Roma di Pugliese per 1-0 con gol di Marchesi su rigore. L’ultima invece nel 18 agosto 1993, sempre Stadio Olimpico, la Lazio batte la Roma con gol di Signori su rigore vincendo il trofeo Dino Viola. Sempre in tema di aneddoti e di record. Ci furono i 6 derby vinti consecutivamente dal ’50-’51 al ’53-’54, un record detenuto dalla Lazio. Remo Zenobi, presidente della Lazio dal 1949 al 1953, di 8 derby disputati da Presidente ne vinse 7, pareggiandone 1, chiudendo quindi da imbattuto il suo mandato presidenziale. Se invece dovessimo considerare i derby precedenti alla fusione della Roma, quindi con le squadre che hanno partecipato alla fusione, come del resto accade per Genoa e Sampdoria, sarebbe drammatica la situazione (per i giallorossi).



