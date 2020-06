CorSera | Giroud-Chelsea, il futuro di nuovo incerto: la Lazio torna a sperare

Il sogno di prendere Olivier Giroud, che la Lazio ha coltivato negli ultimi giorni di gennaio (il trentatreenne attaccante francese era anche un obiettivo dell’Inter), potrebbe sorprendentemente riacquistare consistenza nel prossimo mercato. Sembrava tutto svanito quando il Chelsea ha deciso di esercitare il diritto di opzione, prolungando automaticamente il contratto con il centravanti fino al 2021, ma l’acquisto da parte dei «Blues» di Timo Werner dal Lipsia (i londinesi hanno pagato la clausola rescissoria di 60 milioni) può rimettere in discussione il futuro del francese. Ora per lui gli spazi in attacco si restringeranno inevitabilmente.

La possibile apertura di una nuova trattativa con la Lazio non è semplice, ma la chiusura del mercato è lontana (5 ottobre, addirittura) e molte situazioni possono cambiare nelle prossime settimane. Giroud nelle ultime ore ha dichiarato che a gennaio è stato davvero vicino all’addio all’Inghilterra: «Poi ho parlato con Lampard, ho riacquistato fiducia e ora punto a conquistare nuovi trofei con il Chelsea». E ha definito Werner «un ottimo affare per il club». In realtà fonti vicine a Giroud raccontano dei molti dubbi che il francese avrebbe circa il suo futuro nel club di Londra perché teme di non avere molte occasioni di giocare e, così, di perdere quella che potrebbe essere l’ultima grande manifestazione internazionale della sua carriera, gli Europei slittati al 2021. Tutto insomma è tornato in discussione.

È in questa situazione di incertezza che potrebbe di nuovo inserirsi la Lazio, in cerca di un attaccante d’area e di uomini d’esperienza per affrontare la Champions League. Giroud avrebbe entrambe queste caratteristiche, diventando un punto di riferimento sia in campo che fuori. Sei mesi fa l’accordo economico tra il giocatore e la società era stato trovato (due milioni e mezzo di euro netti più bonus per tre anni) e anche il gradimento di massima del centravanti per la destinazione romana. Semmai rimarrebbe da convincere la moglie di Giroud, restia ad allontanarsi da Londra. Oltre ovviamente al Chelsea, con il quale però la trattativa potrebbe essere meno onerosa del temuto: considerata l’età del giocatore e riconosciuta la sua fedeltà, Abramovich potrebbe liberarlo a una cifra poco più che simbolica nel caso in cui Giroud chiedesse di essere ceduto.

Intanto la Lazio ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di Bergamo, in programma mercoledì prossimo contro l’Atalanta alle ore 21.45. Oggi è un giorno chiave, visto che alle 18,30 è in programma a Formello – a porte chiuse – un’amichevole contro la Ternana. Servirà al tecnico Simone Inzaghi per capire quale formazione schierare contro i bergamaschi di Gasperini.

