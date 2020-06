Giannichedda: “Scudetto? Verrà conteso fino all’ultima giornata. Juventus avvantaggiata, bisogna vedere come partono Lazio ed Inter”

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista di Lazio e Juventus, è stato intervistato da JuventusNews24 per parlare del mondo bianconero e delle due gare disputate dalla squadra di Sarri, in Coppa Italia, dalla ripresa del calcio in Italia. Tra le diverse domande è arrivata quella sul suo ex compagno alla Lazio, Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, se un giorno lo vedrebbe sulla panchina della Juventus. Giannichedda risponde così: “Dipende sempre tutto dal progetto. Hanno cambiato Allegri per cercare di avere una mentalità europea dal punto di vista del gioco con Sarri. Arrivasse Inzaghi alla Juve in futuro mi farebbe molto piacere, perché è stato un mio ex compagno di squadra, lo sento e lo vedo ancora ed è un amico. Forse quello che sta mancando a Sarri sono gli uomini adatti per interpretare la sua filosofia di calcio. Quando tu arrivi da una squadra che ha calciatori brevilinei in avanti e approdi alla Juve che gioca per vincere ma ha giocatori con altre caratteristiche, ci vuole tempo”.

Infine non poteva mancare la domanda sulla lotta scudetto, con la Juventus in testa, con un solo punto di vantaggio dalla Lazio. Lotta scudetto che comprende anche l’Inter, secondo Giannichedda, che tiene alta la guardia sulla squadra di Antonio Conte: “Adesso la situazione è molto strana. Bisogna vedere come parte l’Inter, come parte la Lazio, anche a livello fisico, poi si vedrà. A mio parere lo Scudetto verrà conteso fino all’ultima giornata: l’Inter darà filo da torcere fino alla fine, visto che nelle prime giornate ha delle partite diciamo abbordabili. Un passo falso di Juve e Lazio permetterebbe ai nerazzurri di rientrare in corsa. Io vedo sempre leggermente avvantaggiata la squadra di Sarri, sia per i punti in classifica e sia per lo scontro diretto da disputare in casa contro la Lazio, però ora conta capire come rispondono le squadre a giocare partite così ravvicinate”.

