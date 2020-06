Stefano Fiore: “Juve in difficoltà, la Lazio deve riprendere come ha finito. Scudetto? L’Inter non è fuori dalla corsa”

L’ex biancoceleste Stefano Fiore, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha parlato della ripartenza e della corsa alla vetta della classifica: “Cosa mi aspetto alla ripresa? Non un grande spettacolo. Le gare di coppa Italia hanno fatto vedere squadre lontane dalla migliore forma fisica, ritmi bassi, poca velocità. Poi aggiungiamo il fattore legato al caldo. Ma già ripartire è importante. Lo stop è stato lunghissimo, in genere più di 40 giorni di sosta non ci sono mai: 3 mesi sono tanti”.

Sulla Lazio – “Gli ultra 30enni hanno anche la capacità di gestirsi, ma gare così ravvicinate sono un problema per recuperare fisicamente. Le 5 sostituzioni? Dal punto di vista dei numeri, sono un vantaggio per i giocatori e per i tecnici che possono farli rifiatare, anche se in queste partite abbiamo visto che non influiscono molto dal punto di vista tecnico. Per recuperare fisicamente, in questo momento storico, i 5 cambi invece possono tornare utili”.

Sulla Juventus – “Per il potenziale che ha è una squadra molto lontana dalla sua idea di gioco, ha deluso. Ma complimenti al Napoli e a Gattuso che ha preparato bene la partita. Mancando brillantezza, i partenopei si sono esaltati ed i bianconeri si sono ridimensionati. Ronaldo ha più gol che partite, però non ha mai incantato: è un grande realizzatore, fa gol in tutti i modi, ha grande tecnica ma non crea gioco o mette palle gol, pertanto in questo contesto fa più fatica. La Juve ha un’idea di gioco che fa fatica e coincidere con quella di Sarri”.

Sul campionato – “La Juve non incanta, ha perso due finali, la Lazio può sfruttare questa inerzia, anche se c’è da vedere come riprenderanno i biancocelesti. La Juventus sembra in difficoltà, ma ha le carte in regola per rialzarsi. Se la squadra di Inzaghi riparte come ha lasciato, può fare bene”.

Sullo scudetto – “L’Inter non la considero fuori dalla corsa. Ora può succedere di tutto: in questa ripresa non si possono fare molti calcoli. I nerazzurri sono temibili, hanno una rosa più lunga rispetto alla Lazio, un po’ come la Juve”.

