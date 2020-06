Zoff: “Scudetto? La Juventus ha la rosa più completa, ma la Lazio è lì. Lo scontro diretto può valere sei punti”

L’ex biancoceleste Dino Zoff, ma anche bianconero, ha rilasciato un’intervista a Sportweek per parlare della ripresa del campionato e della sfida tra le sue ex squadre, Lazio e Juventus, in lotta per il vertice della classifica. Il momento che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo non è facile, anche Zoff lo ammette: “Non ci nascondiamo: non si può dimenticare cosa è successo e i drammi di questa pandemia. Ma tentare di ripartire si doveva, il calcio è anche industria. Diciamo che questo è il male minore”.

Zoff: che campionato sarà?

“Un torneo a sé stante. Forse anche diverso da quello cui abbiamo assistito sino a febbraio. Ci saranno più fattori preponderanti, da gestire in tempi soprattutto diversi”.

Appunto per questo: si può paragonare un torneo di questo tipo a un Mondiale?

“Per certi versi sì. Ma non mi piacciono le etichette preconfezionate. Comunque, sono convinto che alla fine, augurandosi che la stagione si concluda senza altri problemi, a vincere sarà la squadra più forte”.

Dunque la Juventus.

“La classifica oggi dice questo, ma con la Lazio c’è solo un punto di differenza. Di sicuro i bianconeri hanno la rosa più completa e hanno espresso un buon calcio, ma la Lazio è lì. E poi l’Inter…”.

Crede che la squadra di Antonio Conte possa recuperare lo svantaggio in classifica?

“In apparenza ha un calendario meno complicato. E se partisse con il piede giusto, vincendo ogni tre giorni può aumentare autostima ed entusiasmo. Ogni settimana balleranno 9 punti. Prenderli tutti o lasciarne alcuni farà la differenza”.

I cinque cambi favoriranno la Juve e le squadre che avranno rose più profonde.

“Ecco, io questo non lo concepisco proprio. Enon è un problema di favorire questo o quello, ma di regole cambiate in corsa. Capisco ripartire con un campionato compresso come date, perchè non si può fare in maniera diversa, ma perchè variare questa regola? Cinque cambi significa poter cambiare completamente squadra. Ed è indubbio che ciò favorisca chi ha più possibilità. Certe situazioni si possono provare anche in allenamento. Questa cosa sinceramente mi piace poco”.

E di tutta la discussione su soluzioni alternative in caso di nuovo stop del torneo, che idea si è fatta?

“Meglio non dica cosa penso dell’algoritmo…Sui playoff non ho pregiudiziali, ma una cosa è inserirli a inizio stagione con regole chiare, un’altra decidere adesso. Quante squadre parteciperebbero ai playoff? E quante ai playout? Ci sono distanze notevoli in graduatoria e ogni decisione finirebbe per non essere equilibrata. Io continuo a dire che la classifica è sempre specchio fedele di ciò che è accaduto sul campo. E a quella bisognerà riferirsi, senza tanti fronzoli”.

La pandemia e il protocollo di comportamento in campo ci porteranno a vedere un calcio più corretto e meno furbo?

“Questa è un’altra cosa che mi fa arrabbiare. Il calcio deve essere sempre corretto. Io mi sono sempre battuto contro i furbetti e cascatori. Lo sport è lealtà, se questo protocollo migliorerà i comportamenti in campo, ben venga. Ma non dovrà essere qualcosa di momentaneo. Gli atteggiamenti non dovranno cambiare solo per un virus. Tutti dovrebbero battersi per un calcio rispettoso delle regole. Senza cercare scorciatoie”.

Torniamo alla lotta scudetto. Conta più la società o l’allenatore? Nel senso che avrà più peso la mentalità Juve, o magari l’esperienza di Simone Inzaghi che di rimonte scudetto se ne intende forse più di Maurizio Sarri?

“L’organizzazione che hai alle spalle conta, sicuramente. Ma è più importante la gestione del campo, con tutte le partite ravvicinate. Non credo che Sarri sia svantaggiato rispetto a Inzaghi, bisognerà vedere come ognuno di loro saprà gestire le difficoltà che inevitabilmente incontreranno”.

Saranno più importanti la testa, le gambe o altro? Zoff come gestirebbe la situazione dall’alto della sua esperienza?

“Cominciamo col dire che non ho consigli da dare a tecnici di altissimo profilo. Può apparire banale, ma non lo è: ognuno dovrà seguire le caratteristiche dei propri giocatori. Perchè giorno dopo giorno devi capire chi recupera più in fretta e chi no. Calibrare gli allenamenti in maniera equilibrata, visto che si gioca tantissimo. Il riposo dventa importante. Ma del resto è quello che deve saper fare ogni buon allenatore con il proprio staff”.

Può essere condizionante la paura dei giocatori, per un eventuale contagio?

“Magari in questi primi giorni sì, ma se poi la curva dei contagi continuerà a scendere, passerà in secondo piano”.

Peserà più nello sprint la rosa della Juve o la motivazione feroce della Lazio?

“E’ quello che scopriremo. Perchè se arrivassero allo scontro diretto ancora l’una alla portata dell’altra, quei novanta minuti diventerebbero decisivi”.

E a quel punto la Lazio diventerebbe favorita, visto che negli ultimi due precedenti ha battuto la Juve?

“In quelle gare i biancocelesti hanno mostrato più motivazioni. E a quel punto, a parità di forze in campo, chi gioca meglio vince. Lo scontro diretto può valere sei punti. Però devi arrivarci a stretto contatto con la contendente, altrimenti non servirebbe. Ecco perché ogni partita può risultare decisiva. Chi partirà bene però non si illuda: bisogna arrivare in fondo. Ma soprattutto bisognerà trovare soluzioni alle difficoltà che inevitabilmente troverai sul percorso”.

Juve-Lazio del 20 luglio magari potrebbe giocarsi a porte semi-aperte. La presenza di pubblico, anche minima, farebbe la differenza?

“Questa componente esula da una nostra valutazione, perchè dipenderà dall’andamento dei contagi e da cosa decideranno le autorità. Dunque parlarne ora non credo abbia molto senso”.

In definitiva vincerà chi?

“Avrà coniugato meglio, sotto il profilo della preparazione, il periodo di sospensione dell’attività con gli allenamenti da casa e quest’ultima fase di ripresa della preparazione prima delle partite. E vincerà chi saprà trovare soluzioni semplici ed efficaci cammin facendo. Perchè alla fine il campo non mente mai”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: