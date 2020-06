CdS | Riunione a Formello e patto di ferro per lo scudetto

Il calcio è tornato. Da ieri sono partiti i recuperi, oggi l’ultima gara e da lunedì via al campionato regolare. In casa Lazio si vuole riprendere a sognare, a 12 gare dalla fine ormai lo scudetto è sempre più un obiettivo possibile e non si deve mollare. Nella giornata di venerdì a Formello è andata in scena una runione in vista della ripresa. Come riporta il Corriere dello Sport, sono stati toccati vari temi: premi scudetto, taglio stipendi, fino ad un vero e proprio ‘patto’ per ritrovare la comunione di intenti per proseguire la corsa verso la vetta. Servirà l’aiuto di tutti, campioni, gregari e riserve, per tenere testa alla Juve e lasciare dietro l’Inter. Ci si aiuterà alternandosi nei ruoli, proprio a questo è servito il confronto. Per far capire che tutti sono fondamentali in questa fase e ancora di più di prima servirà gioco di squadra, niente indivudualismi.

CARICA E SORRISI

E’ una Lazio che non si è mai fermata davvero. L’unione che si è potuta percepire in questi giorni e in questi mesi non si vedeva da anni ormai. Mercoledì si ripartirà alla grande con la trasferta di Bergamo, per affrontare l’Atalanta di Gasperini provando nell’impresa. Una gara così impegnativa era proprio quello che ci voleva per rimettersi con la testa giusta al campionato. Peseranno le assenze di Luiz Felipe e, probabilmente, di Lucas Leiva, mentre Marusic ci proverà fino alla fine ad esserci sulla fascia sinistra. I senatori suonano la carica, adesso servirà una Lazio che superi se stessa per continuare a volare.

