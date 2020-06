Corsa Scudetto, attenzione al semaforo giallo

La Serie A 2.0 ha preso finalmente vita con alcuni recuperi combattuti e ricchi di gol che hanno aperto la strada ad un’ estate più calda del solito. Poco meno di due mesi a disposizione per l’emissione di tutti i verdetti, ci si gioca un intero campionato in un tour de force inedito dove ogni minimo dettaglio può risultare fondamentale. Cinque sostituzioni, condizione fisica incerta ed infortuni sono solo alcune delle variabili capaci di spostare l’asticella di un stagione che, in ogni caso, rimarrà negli annali dello sport. In una corsa Scudetto affascinante e combattuta, non può trascurarsi il discorso diffide. Un capitolo da sempre spinoso per ogni formazione, ma da affrontare con la massima cautela così da arginare il pericolo di assenze pesanti in momenti cruciali. Anzi, a ben vedere, tra i tanti tasselli capaci di dar vita ad una stagione perfetta proprio la capacità di saper convivere e gestire alla perfezione un giallo pendente potrebbe rappresentare un’autentica chiave di volta nei titoli di coda di una Serie A infinita.

Lazio

Osservando più da vicino le prime tre della Serie A, appare fin da subito evidente come sia la Lazio la squadra più toccata dal problema. Nell’elenco dei diffidati, infatti, ecco spuntare i nomi di Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile e Lazzari. tutti o quasi pedine fondamentali nello scacchiere di Inzaghi con il tecnico, peraltro, già chiamato a fare i conti con la questione infortuni. Tra le varie situazioni a rischio c’è anche quella di Leiva sempre più incerto in ottica Bergamo dove potrebbe lasciare spazio a Cataldi, obbligando così il centrocampista romano, anche considerando le gare ogni tre giorni, a dover gestire al meglio il rischio squalifica. Inoltre, neanche il calendario dà una mano ai biancocelesti i quali dopo il rientro dovranno affrontare Fiorentina, Torino e Milan prima di ospitare all’ Olimpico il Sassuolo in una gara comunque da non sottovalutare ed in cui una squalifica “calcolata” potrebbe costare cara. La ripresa è vicina: Inzaghi carica i suoi pronti ad arginare anche l’ennesimo ostacolo.

Juventus

Una situazione ben diversa e favorevole è quella della Juventus costretta a fare i conti solamente con le diffide di Cuadrado, De Ligt e Dybala e con un calendario che sorride ai bianconeri. Dopo l’esordio di lunedì a Bologna, gli uomini di Sarri affronteranno in casa il Lecce potendo optare per l’operazione “giallo sicuro” così da evitare rischi nel successivo tour de force contro Genoa, Torino, Milan e Atalanta. La sfida con i salentini potrebbe essere dunque il cuscinetto perfetto per un riposo forzato dei diffidati anche se Sarri, costretto a non sbagliare più, guarda preoccupato all’ infermeria: dopo Demiral, Khedira ed Higuain si è fermato anche Alex Sandro per una lesione del legamento collaterale mediale che lo terrà lontano dal campo fino a metà luglio.

Inter

A nove punti dalla vetta, ma con una gara da recuperare contro la Sampdoria, si trova l’Inter vogliosa di non arrendersi provando fino alla fine il colpaccio tricolore. I ragazzi di Antonio Conte, apparsi da subito concentrati in Coppa Italia seppur eliminati in semifinale, non hanno al momento grandi problemi con la questione diffide: sul taccuino, infatti, compaiono solamente i nomi di D’Ambrosio e Vecino con quest’ultimo che continua un lavoro differenziato. Peraltro, se la classifica non sorride ai nerazzurri, ci pensa il calendario a destare ottimismo: nelle prime cinque i meneghini sfideranno Sampdoria, Sassuolo, Parma, Brescia e Bologna potendo sfruttare una corsia preferenziale non indifferente verso il traguardo tricolore.

E l’Atalanta?

Guardando più da vicino in casa Lazio, non può trascurarsi la situazione dell’Atalanta, prossimo avversario dei capitolini. La Dea, che tra qualche ora tornerà in campo per recuperare la gara con il Sassuolo, ha solamente tre diffidati da preservare: Malinovsky, Palomino e Pasalic. Tra questi, inoltre, solamente Palomino, sembrerebbe destinato a scendere in campo dal primo minuto contro i neroverdi con i tifosi della Lazio che si augurano comunque di vederlo tra gli undici titolari anche mercoledì. Nel match di andata, infatti, fu proprio il difensore argentino a ridare vita ai romani dopo lo sbandamento del primo tempo atterrando in area Immobile ed aprendo la via ad una rimonta storica. Da quel giorno a Formello qualcosa è cambiato definitivamente: continuità, mentalità vincente e risultati importanti hanno iniziato ad essere parte attiva dei biancocelesti con Milinkovic e compagni che vogliono per la terza volta (finale di Coppa Italia compresa) sfruttare il “trampolino” Atalanta.

