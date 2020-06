Il Messaggero | Lazio, Milinkovic a cena con Mihajlovic gli chiede aiuto: «Mister, fermaci la Juventus»

ROMA Una richiesta di aiuto e un promessa in serbo. «Mister, fermaci la Juventus». Metti una sera a cena Sergej Milinkovic e Sinisa Mihajlovic. In una nota hostaria nel cuore di Roma, ci sono il centrocampista della Lazio, che sogna lo scudetto, e l’allenatore del Bologna, prossima avversaria in campionato della Juventus. “Sergio” e Sinisa trascorrono una piacevole serata a due passi da Piazza del Popolo. Un incontro, avvenuto un paio di giorni fa, tra due vecchi amici, uniti dalla nazionalità e dalla lazialità, in cui si è parlato, insieme ad altri commensali, anche di calcio. Milinkovic spera in un favore da parte del tecnico rossoblù. Una sconfitta o un pareggio della Juve al Dall’Ara domani sera (ore 21:45) sarebbe un bell’assist per la Lazio, impegnata mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta.

I biancocelesti, secondi in classifica a quota 62 punti, inseguono i bianconeri distanti solo un punto. Insomma, un motivo in più per battere la Vecchia Signora per Mihajlovic. L’eroe dello scudetto biancoceleste del 2000, rimasto nei cuori dei tifosi, ha velleità d’Europa League con il suo Bologna. «Io sto bene, mi sento forte. Il peggio dovrebbe essere passato», ha dichiarato recentemente Sinisa che domani sarà regolarmente in panchina, colpito lo scorso anno da una forma acuta di leucemia.

Valerio Cassetta / Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: