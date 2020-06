Adekanye: “Il mio primo gol è stato fantastico. Spero di essere grande come Immobile un giorno”

Bobby Adekanye, attaccante della Lazio, con la ripresa del campionato, potrà concludere la sua prima stagione nella Capitale in maglia biancoceleste. Non vede l’ora che riprenda il cammino della Lazio verso il “sogno” coltivato fino a che il Coronavirus ha interrotto tutto. Ora questo “sogno” può riprendere e, ai microfoni di TheNational.ae, ha rilasciato una lunga intervista, toccando diversi argomenti: dalla ripresa del campionato, alla lotta scudetto con la Juventus, passando poi anche al suo addio al Liverpool, il suo primo gol in maglia biancoceleste e all’argomento razzismo. Adekanye apre così: “Siamo molto vicini al raggiungimento di qualcosa di grande: fare la storia. Sono così felice di avere una seconda possibilità di concludere la stagione”.

Alla ripresa del campionato, però, non ci saranno i tifosi allo stadio e su questo, Bobby, dice la sua: “Finora ho visto praticamente tutti i campionati che hanno ripreso a giocare e, a dire il vero, sembra molto strano, come una partita di allenamento. L’unica cosa che posso dire è che per noi potrebbe essere difficile giocare senza i tifosi, perché abbiamo un ottimo record casalingo in questa stagione e questo è tutto grazie a loro. Sono il nostro dodicesimo uomo. Abbiamo un grande stadio e i nostri tifosi lo fanno sentire piccolo per noi, ma ora sarà così aperto e vasto; davvero strano. Speriamo che, con il talento e l’esperienza che abbiamo nella squadra, possiamo ancora andare avanti”.

La Lazio riprenderà dal secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla Juventus. Adekanye sottolinea la stagione della Lazio, come sia stata brava nel battere non solo una volta, ma ben due volte, i bianconeri: “Gli ultimi 20 minuti nel calcio sono importanti, la maggior parte delle squadre concede o segna, quindi cerchiamo di essere in forma per quei momenti. Ha funzionato abbastanza bene perché siamo secondi in classifica ad un solo punto da una squadra che ha vinto il campionato otto volte di seguito. Stiamo dando loro una bella sfida. Li abbiamo battuti 3-1 in Supercoppa e di nuovo in campionato, quindi qualsiasi cosa stessimo facendo stava funzionando. Scopriremo il 24 giugno se saremo ancora in grado di stargli dietro”.

Come Lucas Leiva, anche Bobby proviene dal Liverpool ma, per i due, sono stati due percorsi differenti. Il classe ’99 spiega il suo, fino alla cessione alla Lazio: “Il Liverpool mi ha offerto un contratto triennale, ma in futuro non ho visto alcun programma per me. Sembrava che stessero solo dicendo: “Firma semplicemente il contratto e vedremo”, che non sembrava buono per me e la mia famiglia. Mi sentivo pronto a far parte della prima squadra, anche se hanno molto talento. La Lazio era molto ambiziosa e mi hanno mostrato che mi volevano nella squadra e che avevano dei piani piuttosto buoni per il futuro”.

In questo periodo il tema del razzismo, purtroppo, è all’ordine del giorno. Ecco cosa ne pensa il numero 34 biancoceleste: “Quando vedo girare i video delle persone che protestano, riesco davvero a capirlo. È disgustoso vedere persone che sono ancora razziste nel 2020. Vengo da una famiglia molto forte che mi dice di ignorarlo, che i fan stanno solo cercando di ottenere il peggio da te. Ma l’Italia sta migliorando. L’incidente che ha visto coinvolto Mario Balotelli è la prima e ultima volta che l’ho visto qui, ma se succede di nuovo rimango in campo fino a quando l’allenatore non mi toglie. Fa male, però. Quando pensi a tutte le cose che i nostri nonni hanno sofferto per noi. Sembra praticamente che sia stato fatto tutto per niente”.

Infine, l’attaccante nigeriano, naturalizzato olandese, racconta le sue emozioni del suo primo gol in Italia, con la maglia della Lazio: “Segnare il mio primo gol contro la Spal e mostrarlo alle persone che non credevano in me è stato fantastico. Più possibilità mi dai, più vedrai e mentre la Lazio sta davvero costruendo qualcosa, sto dimostrando che sono pronto. Spero che da qui, posso ottenere qualcosa di molto grande, e forse essere grande come Ciro Immobile un giorno”.

