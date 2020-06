CdS | Luis Alberto e Luis Suarez, gli affari si incrociano per la Lazio

Tra due giorni i biancocelesti scenderanno nuovamente in campo. Nel frattempo la dirigenza si dedica alla prossima sessione di mercato, non solo acquisti ma anche rinnovi per consolidare ancora di più la forza di questo gruppo. Tra gli obiettivi in cima alla lista c’è Luis Suarez, attaccante del Watford in prestito alla Real Saragozza. Come riporta il Corriere dello Sport, il suo arrivo dovrebbe incorciarsi con il rinnovo di contratto di Luis Alberto: i due hanno lo stesso procuratore. Trattasi di Miguel Alfaro. Il procuratore sarà a breve a Formello per mettere nero su bianco il rinnovo dello spagnolo. Un prolungamento fino al 2025 più un aumento dell’ingaggio a 3 milioni più bonus legati al numero di assist. Vanno limati gli ultimi dettagli, ma la firma è vicina. Probabilmente il d.s. Tare parlerà con Alfaro anche di Suarez. Il Watford vorrebbe far partire un’asta per il giocatore, alla quale però la Lazio non intende partecipare. L’offerta di Lotito sarà di circa 15/18 milioni di euro più qualche bonus per arrivare a 20 milioni. Andare oltre questa cifra sicuramente non è nei piani della dirigenza biancoceleste, sarebbe un esborso troppo oneroso per un giocatore che in un campionato di livello non ha ancora dimostrato nulla.

