ESCLUSIVA LAZIOPRESS | Belleri avverte i biancocelesti: “Ho visto un’Atalanta inaspettata. Per i ragazzi di Inzaghi sarà una gara spartiacque”

Il countdown sta per terminare. La Lazio prepara le valigie in vista del ritorno in campo contro l’Atalanta che si preannuncia molto delicato anche considerando la semplicità dei bergamaschi nel liquidare il Sassuolo con un poker alla prima uscita. Un nuovo inizio denso di incertezze e dubbi di formazione per Inzaghi chiamato a dover fare i conti con le assenze pesanti di Luiz Felipe, Lulic e Leiva. Per approfondire i temi inerenti la sfida di mercoledì del Gewiss Stadium, in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it, è intervenuto il doppio ex Manuel Belleri.

Partiamo dalla Lazio. Dopo quattro mesi di stop, che Lazio ti aspetti di vedere?

“È un po’ un punto di domanda per tutte le squadre considerando la lunga sosta che comporta un’ incognita a livello di condizione fisica. In ogni caso, mi aspetto una Lazio pimpante tenendo conto di come aveva concluso la parte di stagione prima dello stop per l’emergenza coronavirus. L’entusiasmo accumulato gli ha permesso nel periodo di sosta di mantenere la forza fisica capace di fargli fare la differenza prima della sosta”.

Mercoledì i biancocelesti dovranno fare i conti con alcuni infortuni pesanti come quello di Luiz Felipe, di Lulic o Leiva. Quanto potranno incidere queste assenze?

“Sicuramente saranno delle perdite importanti, però credo che l’entusiasmo che si è creato intorno alla squadra, all’allenatore, alla società possa permettere anche ai giocatori con un minutaggio minore di poter disputare delle ottime prestazione in modo tale da non far rimpiangere i titolari. Continuo a pensare positivo perchè ho visto dei segnali fantastici prima della sosta. La squadra perderà qualcosa a livello tecnico, ma a livello di prestazione collettiva potrà fare bene ugualmente anche con i sostituti”.

A proposito di infortunati, da ex difensore come sostituto di Luiz Felipe schiereresti Patric o Bastos?

“È una scelta un po’ complicata e molto dipenderà da ciò che vede Inzaghi negli allenamenti. Credo che siano entrambi ottimi giocatori, il tutto sarà legato ai comportamenti atletici dei due ragazzi. Soprattutto in questo momento, il compito dell’allenatore diviene fondamentale: tre mesi di inattività sono molto lunghi e quindi andrà testata la condizione per scegliere chi sta meglio a livello psico-fisico”.

Avversario di turno sarà l’Atalanta che alla prima uscita ha superato il Sassuolo 4-1. Un risultato importante, forse un po’ bugiardo guardando alle occasioni sprecate dai neroverdi. Si può dire che i bergamaschi hanno comunque mostrato delle carenze difensive?

“Sì, l’Atalanta ha uno schieramento tattico che a volte crea degli scompensi perchè se i giocatori non riescono a rientrare velocemente si creano dei deficit in fase difensiva che devono essere sfruttati dagli avversari. Comunque ho visto un’Atalanta onestamente inaspettata perchè sembrava come la sosta non ci fosse mai stata. È una squadra pimpante a livello fisico e la positività creata intorno al gruppo in questo ultimo anno ha fatto sì che il rientro sia stato molto morbido. Mi aspetto che anche la Lazio possa fare altrettanto proprio perchè è stata trascinata da un entusiasmo fantastico grazie ai tifosi, alla città e a tutto l’ambiente che circonda i ragazzi di Inzaghi”.

Seppur con qualcosa da registrare in difesa comunque il tabellino di Atalanta-Sassuolo recita 4-1. Credi che un risultato simile possa influire l’impostazione della gara da parte della Lazio?

“Penso di sì perchè quattro a uno è un risultato rotondo ottenuto contro il Sassuolo che è comunque una formazione delicata guidata da De Zerbi, un allenatore innovativo e molto bravo. Per la Lazio sarà una gara importante, uno spartiacque per il proseguo del campionato. Uscire dal campo con una vittoria probabilmente significherebbe dare uno slancio per un ulteriore finale di campionato. Uscire con le ossa rotte, sia a livello di risultato che di supremazia fisica, diventerebbe un qualcosa di fastidioso e pensieroso per l’allenatore che dovrebbe indirizzare nuovamente la squadra sui binari giusti”.

Dicevi che potrebbe essere una gara spartiacque. All’andata fu così con una rimonta incredibile poi rovinata da tante polemiche. Da ex calciatore questioni del genere vanno in archivio o al ritorno ci possono essere delle strascichi?

“Di solito quando ci sono delle gare con delle polemiche così accese le discussioni rimangono un po’ all’interno della testa di ogni giocatore e dell’allenatore. Ciò però deve essere trasformato in energia positiva sul campo, in rabbia agonistica che ti permetta di affrontare l’avversario anche ricordandoti delle cose successe in passato”.

In conclusione, chi potrebbe essere l’uomo partita da ambo le parti?

“Per l’Atalanta ho visto Gomez che obiettivamente è un qualcosa di straordinario perchè è quello che detta un po’ i ritmi alla squadra, che sfrutta mezza occasione o fornisce l’assist ai compagni. Per quanto riguarda la Lazio punto sempre su Immobile, un giocatore a cui basta mezza occasione per renderla una chance piena e poter fare gol. Sono entrambi giocatori che in partite del genere mi aspetto possano fare la differenza con la loro freddezza”.

