I tifosi della Lazio vogliono caricare la squadra prima di Bergamo: ecco l’appuntamento | FOTO

Mercoledì ricomincia la Serie A della Lazio e ripartirà da una delle città più ostiche per i colori biancocelesti: Bergamo. Nelle ultime stagioni i tifosi della Lazio hanno seguito numerosi le trasferte della squadra biancoceleste ma in questo momento in piena emergenza sanitaria, la Lazio e tutte le altre squadre di calcio dovranno a fare a meno dei loro tifosi. Per questo, tramite la pagina ufficiale de La Voce della Nord, i tifosi biancocelesti si sono dati un appuntamento per caricare i giocatori, in vista di questa partita a dir poco cruciale:

“Si riparte! Non potremo seguire la squadra in quel di Bergamo, ma non la lasceremo mai sola. Appuntamento Martedì 23 giugno alle ore 16 davanti il distributore “Eni” prima del centro sportivo di Formello per caricare i ragazzi in vista della partita contro l’Atalanta. In questo periodo delicato, un modo per sostenere i nostri colori! Che nessuno si tiri indietro, che non si ceda di un metro. Ultras Lazio”

