Serie A, al via la 27° giornata: ecco le probabili formazioni e dove vedere le tre gare di oggi

Dopo il recupero delle quattro partite della 25° giornata svolte tra sabato e domenica, ora tutte le squadre sono a quota 26 gare giocate. A partire da oggi, fino al 2 agosto, inizierà un vero “tour de force” per le squadre italiane: la 27° giornata di Serie A è suddivisa in tre giorni, con tre gare oggi, quattro domani, e le ultime tre, tra cui Atalanta-Lazio, in programma per mercoledì. Oggi a scendere in campo saranno: Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia alle ore 19:30, e Bologna-Juventus alle 21:45. I rossoneri di Stefano Pioli, in piena corsa Europa, cercheranno di conquistare i tre punti per portarsi momentaneamente al sesto posto insieme al Napoli, contro un Lecce in piena corsa salvezza. La squadra dell’ex biancoceleste Liverani si trova al terz’ultimo posto con 25 punti. La Fiorentina, invece, a metà classifica, ospiterà un Brescia alla disperata ricerca dei tre punti, visto che si trova all’ultimo posto, con 10 punti da recuperare per raggiungere la salvezza. Chiuderà la serata Bologna-Juventus: la squadra di Siniša Mihajlović si trova nel treno delle 5/6 squadre che cercano di qualificarsi in Europa, mentre la Juventus, reduce dalla sconfitta ai calci di rigore nella finale di Coppa Italia contro il Napoli, riprenderà il suo cammino verso lo scudetto, insidiata dalla Lazio ad un solo punto, e dall’Inter che, con la vittoria di ieri nel recupero contro la Samp, si è portata a 6 punti dalla vetta.

Ecco le probabili formazioni e dove vedere in tv le tre gare in programma per oggi:

LECCE-MILAN (Ore 19:30)

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tatchidis; Saponara, Mancosu; Lapadula.

All. Fabio Liverani

Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic.

All. Stefano Pioli

Diretta TV: Sky Sport Serie A, Sky Sport, Diretta Gol su Sky Sport, Sky Go

FIORENTINA-BRESCIA (Ore 19:30)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

All. Giuseppe Iachini

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.

All. Diego Lopez

Diretta TV: Sky Sport, Diretta Gol su Sky Sport, Sky Go

BOLOGNA-JUVENTUS (Ore 21:45)

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Svanberg; Orsolini, Sansone; Barrow.

All. Sinisa Mihajlovic

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

All. Maurizio Sarri

Diretta TV: Sky Sport Uno Hd, Sky Sport, Sky Go

