Tmw | Lazio, l’Atalanta è a un passo: ma lo scenario è diverso rispetto a febbraio

Dall’abbondanza (sulla carta) ad avere gli uomini contati. Dalla possibilità di scegliere formazione di domenica in domenica a dover fare la conta ogni settantadue ore. Rispetto a tre mesi fa, all’epoca pre Covid-19, è cambiata tutta la prospettiva per Inzaghi e la sua Lazio. Che si immaginava un finale di stagione diverso, quanto meno per la fatica. “Noi avevamo fatto una scelta, ritenendo di non potercela giocare su tre fronti avevamo sacrificato l’Europa League, visto che per orari e spostamenti era la competizione più scomoda. Così avremmo giocato una volta a settimana mentre gli altri giocavano due volte. Se si ripartisse giocheremmo tutti due volte a settimana, perderemmo un vantaggio”, aveva detto il presidente Lotito con molta sincerità. Sarebbe stato un punto a favore per i biancocelesti su Juve e Inter, adesso non sarà più così e nessuno avrà un privilegio simile. E anzi Sarri e Conte hanno le rose più lunghe rispetto a Inzaghi. Tanto che l’allenatore biancoceleste già in vista dell’esordio di Bergamo si trova numericamente in difficoltà ed è costretto quasi a prendere decisioni obbligate.

Perché Luiz Felipe ha alzato bandiera bianca nove giorni fa (elongazione dell’adduttore, è a rischio anche per sabato prossimo con la Fiorentina), Leiva ha continuo fastidio al ginocchio (gli si gonfia spesso e non riescono a gestirlo) e Marusic è alle prese con un fastidio al flessore: ieri è rientrato in gruppo, a Bergamo ci dovrebbe essere ma va sempre monitorato, anche in futuro. A loro si aggiunge capitan Lulic, il cui rientro avverrà quando il giocatore se la sentirà: dunque non è prevista una data specifica. Fatto sta che alla ripresa la Lazio si presenterà senza tre titolari. Per questo c’è un po’ di tensione e ansia all’interno del quartiere generale biancoceleste, dove rimane – e va ricordato – tanto entusiasmo per questo finale di campionato. In cui la Lazio vorrà essere protagonista come lo è stata fino al 29 febbraio, quando in 40 mila all’Olimpico hanno festeggiato il primo posto (momentaneo) dopo il 2-0 al Bologna.

