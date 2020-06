CONFERENZA | Inzaghi: “Conosciamo il valore dell’Atalanta, stanno facendo benissimo da anni. Lulic? Stagione finita, Marusic forse con la Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi, ha parlato del match tra Atalanta e Lazio, che avrà luogo domani sera allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia: “C’è voglia di ripartire, ci siamo lasciati alle spalle un momento particolare per tutto il mondo. Abbiamo visto già dalla Coppa Italia che ci saranno delle difficoltà, a qualche problema fisico e stanchezza mentale per tutte queste partite che dovranno essere giocate in modo ravvicinato. Avevamo grandi certezze, ora siamo stati fermi per tanto tempo e abbiamo qualche problema di uomini, ma come un po’ tutte le altre squadre. I ragazzi li ho visti vogliosi, ci siamo preparati bene, ma purtroppo non siamo riusciti a fare delle partite eccetto quella di sabato contro la Ternana. Le altre per fortuna loro avevano le partite di Coppa Italia per rientrare con lo spirito, ma io ho visto i giocatori fiduciosi, si sono allenati bene”.

“Luis Felipe, Leiva e Lulic non ci saranno per domani, Marusic speriamo di recuperarlo con la Fiorentina. Anche i giovani della Primavera saranno assenti purtroppo. Senad lo vedremo nella prossima stagione, Lucas ha una sofferenza che non passa e che gli dà dei problemi ad allenarsi giornalmente, quindi abbiamo rallentato il suo recupero. Dobbiamo rimanere noi stessi, perché abbiamo avuto un grandissimo spirito che ci ha accompagnato in tutto questo periodo e nei trofei vinti. Sappiamo che avevamo fatto qualcosa di importante, ma vogliamo riproporci con lo stesso spirito. Inizia un nuovo campionato, sarà particolare perché le dodici gare saranno racchiuse in quaranta giorni, nessuno sa bene quello che si aspetta in quanto è nuova per tutti. Dovremo essere bravi a farci trovare pronti. Speriamo di fare una partenza sprint, ma sappiamo che solitamente i giocatori stando così tanto fermi potrebbero avere delle problematiche. Se mi sento più motivato dopo la quarantena? Sono stati mesi difficili per tutta l’Italia, oltre che per noi e per me personalmente che ho i genitori a Piacenza, una delle zone più colpite. Domani peggior partita per ripartire? Conosciamo il valore dell’Atalanta, sta facendo da anni benissimo. I nostri percorsi sono partiti insieme, io e Gasperini siamo sulla stessa panchina dallo stesso tempo: loro sono organizzati con ottime individualità, sarà sicuramente una bellissima partita e un banco di prova molto difficile per i miei ragazzi, ma sapranno cosa vanno ad incontrare”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: