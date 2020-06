Gregucci: “Lazio squadra più forte sotto il profilo motivazionale, sono consapevoli che l’obiettivo si può conquistare”

Durante la trasmissione “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto l’ex difensore biancoceleste ed attuale allenatore dell’Alessandria Angelo Gregucci, per parlare della ripresa del campionato, ma anche della lotta scudetto e della sua esperienza alla Lazio. Ecco il suo pensiero sul ritorno in campo dopo la sosta forzata: “Aspettarsi qualcosa è un po’ difficile, siamo in uno stato di emergenza, che ha portato ad una lunga pausa. Il lockdown ha causato scompensi e c’è bisogno di mettere apposto la macchina; inoltre ci sarà il rischio di infortuni”.

Della lotta scudetto, che vede la Lazio contendere il titolo alla Juventus, vincitrice per otto anni consecutivi del titolo, Gregucci dice la sua, tenendo un occhio di riguardo anche nei contronti dell’Inter: “La Lazio sotto il profilo motivazionale è la squadra più forte; hanno sempre cercato di allenarsi al massimo e la possibilità di vincere lo Scudetto è un’occasione ghiotta. Sono consapevoli che l’obiettivo si può conquistare, dipenderà molto dalle prime partite. Anche per l’Inter le prime partite saranno determinanti, se i nerazzurri riusciranno a recuperare qualche punto, allora potrebbero rientrare in gioco, ma tutto sommato vedo uno scontro tra Juventus e Lazio, inoltre non ci sarà l’interferenza Champions, quindi tutti saranno concentrati sul campionato”.

Infine, l’ex difensore biancoceleste, ha ricordato i suoi anni nella Capitale, e ha avuto un pensiero per Paul Gascoigne, suo ex compagno di squadra proprio alla Lazio: “Si giocava la storia di una società che era in grande difficoltà. Quando si deve commemorare qualcosa si invitano i vincitori dello Scudetto e i giocatori del -9. La storia biancoceleste va divisa in due parti: la prima e poi la seconda caratterizzata dalla rinascita della Lazio in cui ci salvammo dalla Serie C con lo spareggio di Napoli. Ho riaccompagnato il club capitolino sino all’Europa e da lì la squadra ha iniziato ha raccogliere vittorie importanti che sono culminate con lo scudetto del 2000. Gascoigne? Era un ragazzo meraviglioso e molto generoso. Sotto il profilo tecnico era eccezionale e poi era un pò bizzarro. Sarei molto felice se la restante parte della sua vita fosse più serena”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: