Rispondere colpo su colpo. La Lazio conosce il suo destino: non si può rallentare se si vuole raggiungere l’obiettivo. Ieri sera la Juventus ha confermato quello che già tutti sapevano: una rosa diversa dalle altre, anche solo i nomi basterebbero per vincere il campionato senza problemi. Quelli che invece il gruppo di Sarri ha palesato negli appuntamenti importanti, vedi le due finali perse in stagione. Tenere il passo, mettere pressione, dimostrare di non avere paura. Sono queste le armi a disposizione della squadra di Inzaghi, che domani a Bergamo proverà a replicare alla vittoria dei bianconeri sul Bologna. Appuntamento più difficile, dopo tre mesi e mezzo di stop totale, non poteva esserci. L’Atalanta ha ripreso con lo stesso ritmo pre lockdown, confermando di essere la quarta forza della Serie A, l’unica in grado di giocarsela alla pari con le prime della classe. Non solo accorciare sulla Juve, la Lazio dovrà guardarsi le spalle dall’Inter. Dopo i tre punti ottenuti nel recupero della 25esima giornata, i nerazzurri distano cinque lunghezze dalla seconda piazza. Le forazioni di Conte sono famose per le partenze sprint e il calendario sembra essere tutto dalla parte di Lukaku e compagni. Il mercato di gennaio, con i vari Eriksen, Young e Moses, potrebbe fare il resto. Investimenti pesanti per quella che sarebbe dovuta essere la vera anti-Juve. Ma se la Lazio è così in alto non può essere certo frutto del caso: miglior difesa del campionato e secondo miglior attacco (alle spalle proprio dell’Atalanta). L’unico reparto in cui Inzaghi potrà scegliere chi schierare senza dover fare i conti con l’infermeria: Immobile è sicuro del posto, mentre accanto a lui si giocheranno una maglia Correa e Caicedo. Nell’amichevole contro la Ternana è stato schierato l’ecuadoriano, mentre ieri è stato il Tucu ad affiancare Ciro. Il tecnico scioglierà le riserve nella rifinitura di oggi. Si attendono risposte importatnti da parte di MArusic, il vero ago della bilancia sulle fasce. Da due giorni è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma non è ancora al meglio. Il dubbio se schierarlo o meno è l’incognita maggiore nella testa di Inzaghi. L’alternativa è l’impiego di Jony, che però non ha fisico e centimetri per contrastare lo strapotere atletico di Hateboer. In mezzo al campo Cataldi è in vantaggio su Parolo per sostituire l’acciaccato Lucas Leiva in regia. Ai suoi lati le certezze si chiamano Luis Alberto e Milinkovic, con Lazzari certo sulla corsia destra. Assente anche Luiz Felipe per i problemi al polpaccio (a rischio per Fiorentina e Torino), in difesa Patric chiuderà la linea a tre con Acerbi e Radu. Non potendo seguire la squadra a Bergamo, il tifo organizzato ha fatto sapere che si recherà a Formello per far sentire il proprio sostegno a Inzaghi e ai suoi ragazzi. <<Appuntamento alle ore 16 davanti al distributore prima del centro sportivo per caricare i ragazzi in vista della partita contro l’Atalanta. In questo periodo delicato, un modo per sostenere i nostri colori!>>, questo il volantino firmato Ultras Lazio. Il Tempo

