Pancaro: “Lo scudetto del 2000? Il coronamento di un sogno. La Lazio è una squadra di grande qualità”

Giuseppe Pancaro è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Incontro Olympia per parlare della gara di questa sera, Atalanta-Lazio: “Porte chiuse? Mi è capitato sia da giocatore, sia da allenatore. Non penso sia un problema per la prestazione del calciatore. Sicuramente il calcio senza tifosi perde una componente importante. Per il discorso fisico, la Lazio ha giocato un’amichevole con la Ternana. Sicuramente è diverso rispetto all’Atalanta che ha già giocato con il Sassuolo ma la Lazio rimane la squadra che prima della sosta era lanciata per vincere lo scudetto. La qualità non la perdi assolutamente. Bisognerà allenarsi giocando, sono convinto che la qualità in questa fase del campionato abbia un’incidenza superiore rispetto al momento precedente. Quando dal punto di vista fisico non stai al 100%, la squadra con più qualità ha più possibilità di spuntare la gara. I 5 cambi? Sono sicuro che è stata una regola giusta da attuare soprattutto nelle prime partite dove i giocatori non hanno i 90 minuti nelle gambe. Non credo che se cambi 5 giocatori cambi la fisionomia della squadra. In C sono anni che c’è questa possibilità, può dare grosso vantaggio. Per me la vittoria dello scudetto è stata il coronamento di un sogno, mi ha regalato una felicità difficile da descrivere con le parole. Sportivamente parlando lo scudetto con la Lazio resta il giorno più bello della mia vita. Il giocatore più forte con cui ho giocato? Ho giocato con troppi campioni per poterne scegliere uno. Veron, secondo me, era veramente un’artista del pallone, aveva qualità, quantità, personalità. Della Lazio di oggi tanti giocatori potevano essere utili nella Lazio del tempo: Leiva, Milinkovic, Luis Alberto, Immobile, Correa. Questo la dice lunga sulla qualità che ha oggi la Lazio. La Lazio del 2000? Ha vinto poco ma ha vinto anche tanto. Partendo dal presupposto che quella squadra è partita da zero, poteva vincere di più ma poteva anche perdere di più. Ci teniamo stretto quello che di bello abbiamo fatto, il peccato è che quella squadra è stata smembrata”.

