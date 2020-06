PAGELLE – Strakosha horror story, la sconfitta pesa sulle sue spalle. Milinkovic e Correa dai due volti

Strakosha 2 – Le uscite alte sono fra i requisiti di base per un portiere, per Strakosha è un problema da troppo tempo e sta diventando tremendamente dannoso. Palomino e l’Atalanta lo ringraziano e si portano a casa i tre punti. Tutto il resto è noia.

Patric 6,5 – Non sarà sempre bello da vedere ma è apprezzabile la voglia che ci mette fino al recupero quando tiene in piedi la difesa e prova anche l’arrembaggio in avanti.

Acerbi 6 – Zapata è il suo uomo e lo pedina per tutto il campo, un duello rusticano che termina in parità ma che sfianca il centrale biancoceleste che nel finale fatica e perde lucidità.

Radu 6 – Si aggrappa a tutta la sua esperienza fino a quando chiede il cambio stremato. Non commette sbavatura sbrogliando spesso situazioni potenzialmente pericolose.

Dal 76′ Bastos 6 – Entra per tenere il pareggio ma non aveva calcolato il proprio portiere.

Lazzari 5 – Sbaglia tempo e cross al primo affondo ma gioisce lo stesso grazie a De Roon, soffre la fisicitdi Gosens e Castagne, è troppo distante dal tedesco che lo sovrasta nella rete che riapre la partita.

Milinkovic 6 – Nei primi quaranta minuti è assoluto dominatore del campo, appena calano le energie si perde in continui ed inutili leziosismi che spesso nemmeno gli riescono.

Cataldi 6,5 – Mette ordine alla manovra, verticalizza quando serve e scherma la difesa. Prestazione molto positiva, speriamo che quel fastidio al ginocchio si risolve in poche ore.

Dal 59′ Parolo 5 – Sono lontani i tempi in cui era una garanzia, in mezz’ora combina molto poco. Poco filtro, poca qualità.

Luis Alberto 4,5 – Non entra mai in partita. Servivano meno sfoghi con i compagni per appoggi sbagliati e più personalità nella gestione del pallone.

Dal 77′ Andre Anderson 5 – Tutti i palloni li sbaglia.

Jony 5 – Un paio di cross finiti in fallo laterale, per il resto prova a rimanere basso per aiutare la difesa ma non dà mai sicurezza. Il cross dell’1-2 nasce da una sua copertura poco incisiva, Hateboer lo annienta fisicamente.

Dal 76′ Lukaku 6 – Un paio di affondi che fanno sperare di aver recuperato un giocatore quanto mai utile.

Correa 6 – Prestazione dai due volti. Nella prima mezz’ora è stato fra i migliori in campo con continui movimenti ad aprire la difesa nerazzurra, secondi trenta minuti in cui perde lucidità fino a quando arriva il cambio.

Dal 55′ Caicedo 5,5 – Entra nel momento in cui la spia della benzina dei compagni era già entrata in riserva. Si perde Palomino in occasione del gol vittoria, è vero pure che se il portiere avesse fatto il suo si sarebbe risparmiato la brutta figura.

Immobile 5 – Tre palle che gol che probabilmente tre mesi finivano in modi diverso. Deve affilare la lama perchè fra tre giorni serve il miglior Ciro.

All. Inzaghi 6 – Prima parte in cui è la Lazio che ricordavamo, poi le gambe si fanno pesanti. Chissà cosa avrà pensato quando Strakosha fa quella follia. Due giorni per dimenticare e ripartire.

