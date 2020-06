Fiorentina, il Covid-19 blocca Commisso negli Stati Uniti: “Continuerò a sostenere i nostri ragazzi in questo finale di stagione molto particolare”

L’emergenza coronavirus continua a colpire l’intero globo rendendo sempre più complicati gli spostamenti come avvenuto nel caso del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che, atteso in Italia nei prossimi giorni, ha dovuto rinunciare al viaggio a causa delle restrizioni legislative anti Covid-19. Un assenza, almeno morale, importante in casa Viola con il numero uno dei toscani che ha comunque voluto far sentire la sua vicinanza all’ambiente alla vigilia della gara con la Lazio attraverso una nota ufficiale diramata sul sito ufficiale della fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica che a causa delle restrizioni legislative, sia per l’arrivo in Italia che per il successivo ritorno negli USA, attualmente in vigore, il Presidente Rocco Commisso non riuscirà a raggiungere Firenze nei prossimi giorni come aveva in precedenza programmato.

Rocco Commisso desidera far sentire la propria vicinanza alla squadra ed a tutta la Famiglia Viola: “Purtroppo viste le attuali problematiche relative al Coronavirus, che in tutto il mondo continua ancora a mietere ogni giorno nuove vittime, non potrò raggiungere Firenze come era nei miei programmi e nei miei desideri. Sono accanto con tutto il mio cuore alla squadra ed ai nostri tifosi. Continuerò a sostenere i nostri ragazzi senza potere, purtroppo, farlo da vicino in questo finale di stagione molto particolare, ma l’attuale situazione non mi permette di fare altrimenti. Come sempre seguirò costantemente la nostra squadra dall’America sperando di poter tornare il più presto possibile ad abbracciare tutti”.

In attesa dell’evolversi della situazione Rocco Commisso continuerà a rimanere costantemente in contatto con Società, collaboratori e Istituzioni via telefono e in videoconference, nella speranza che la situazione possa sbloccarsi”.

